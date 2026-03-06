Casi 2.000 escolares asistirán al espectáculo infantil 'Pinocha' en Córdoba con motivo del Día Internacional de la Mujer

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.838 escolares de Infantil y Primaria, de 47 centros educativos, asistirán al espectáculo de teatro infantil 'Pinocha', organizado por la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Según ha detallado el Consistorio, se celebrarán cuatro funciones para niños de dos a ocho años, con dos pases diarios, los días 9 y 10 de marzo en el Teatro Góngora. Además, se ha programado una actuación familiar abierta al público el domingo 8 de marzo a las 12,00 horas, con el objetivo de que las familias puedan compartir con los más pequeños una experiencia cultural que promueve valores de igualdad.

El espectáculo es un teatro musical que adapta la clásica historia de Pinocho transformando al protagonista en mujer, Pinocha, un títere creado por Valentina a partir de un tronco de madera. Cuando cobra vida, Pinocha emprende una fascinante aventura para viajar hasta la Luna, llena de desafíos que la enseñan a superar dificultades y a no rendirse.

Esta actividad se suma al Programa de Educación para la Igualdad y la Diversidad, mediante el que la delegación realiza talleres en los centros escolares durante todo el año con el objetivo de promover la corresponsabilidad, la ruptura de estereotipos de género y el uso de un lenguaje inclusivo. Desde el inicio del curso escolar hasta el mes de marzo, ya han participado más de mil alumnos.

La delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, ha destacado que esta propuesta "permite inculcar en los niños los valores de igualdad de una forma cercana y atractiva", a lo que ha agregado que "el hecho de que la protagonista sea una mujer permite mostrar referentes femeninos valientes, protagonistas de sus propias historias".

Al respecto, Ruiz ha resaltado que "nuestro compromiso con la igualdad no se limita al 8 de marzo, sino que es un trabajo constante que realizamos durante todo el curso escolar".