Casi un 30 por ciento de los andaluces no tiene previsto tomar vacaciones este año, según el Centra

Imagen de la playa de Pedregalejo de Málaga - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 29,9 por ciento de los andaluces no tiene previsto tomar vacaciones este año, mientras que un 15,8 por ciento "probablemenbte no haga planes".

Así se recoge en el nuevo Barómetro Andaluz que ha publicado este lunes la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), resultado de una encuesta realizada a 3.600 personas residentes en Andalucía, entre el 19 de junio y el 2 de julio.

Incluye un bloque específico en el que se consulta sobre la planificación de las vacaciones para este verano.

Así, arroja que el 38,5% de los andaluces ya las tiene decididas y organizadas, frente al 15,5% que aún no, pero piensa hacerlo pronto. Otro 15,8% probablemente no haga planes y un 29,9% no tiene previsto tomar vacaciones este año. El 38% contará con el mismo presupuesto, mientras que el 18,2% dispondrá de menos.

Entre las opciones más compartidas, el 25% visita otras ciudades; el 18,8% alquila un piso en la playa o se va a uno de su propiedad y el 8,7% opta por el turismo cultural y gastronómico de interior.

En cuanto al destino, sae refleja que el 33,4% disfruta de sus vacaciones en otra provincia de Andalucía; el 16,4% visita otra comunidad autónoma; el 13,3% se queda en su provincia de residencia, y el 12,5% viaja al extranjero.