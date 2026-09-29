Casi 4.100 escolares pasaron el curso pasado por el Parque Infantil de Tráfico de Jaén, un 43% más que el anterior

Reunión de la junta rectora del Parque Infantil de Tráfico de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 4.100 escolares pasaron el curso pasado por el Parque Infantil de Tráfico de Jaén, lo que supone un incremento del 43 por ciento con respecto al anterior.

Es uno de los datos analizado en la reunión que la junta rectora de este organismo del Ayuntamiento ha celebrado este martes para hacer balance de la actividad desarrollada durante el último curso y abordar las próximas líneas de trabajo de cara al futuro.

El objetivo es continuar reforzando la educación y la seguridad vial entre los distintos colectivos de la sociedad, según ha indicado en una nota la concejala de Transportes, María del Carmen Angulo. La reunión también ha contado con la concejala de Educación, Eva Funes; el delegado territorial de Educación, Francisco José Solano, y el jefe provincial de la DGT, Antonio Fornes, entre otros.

En el encuentro, se ha puesto de relieve el importante crecimiento registrado en la participación, con un 43 por ciento más de alumnado respecto al curso anterior. En total, 4.092 niños y niñas procedentes de 39 centros educativos de Jaén capital y de distintos municipios de la provincia pasaron por el Parque Infantil de Tráfico en el marco de las 314 actividades desarrolladas.

La junta rectora también ha abordado las obras de mejora y adecuación que se han realizado en las instalaciones, actuaciones destinadas a climatizar, mantener y mejorar este espacio como lugar de referencia para la formación práctica en materia de educación vial.

"El inicio del nuevo curso ha tenido como uno de sus principales puntos de partida la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que ha permitido continuar acercando los más pequeños de la ciudad la importancia de una movilidad segura, sostenible y responsable", ha destacado Angulo.

Entre los nuevos objetivos planteados, figuran la ampliación de las actividades formativas a colectivos en general, con una atención especial a las asociaciones y colectivos vecinales.

En este sentido, se pretende ofrecer formación dirigida también a las personas mayores, atendiendo especialmente a sus inquietudes ante la próxima puesta en funcionamiento del tranvía de Jaén, así como facilitar información sobre los cambios de tráfico previstos en la ciudad en las próximas fechas.

La educación vial dirigida a los jóvenes continuará siendo igualmente una de las prioridades. Así, se ha planteado mantener la presencia del Parque Infantil de Tráfico en los institutos de la provincia, con actividades informativas sobre la normativa relacionada con los vehículos de movilidad personal, especialmente los patinetes, y sobre las nuevas disposiciones que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre.