Casi el 70% de los asistentes a Flora pernoctan cuatro o más noches en Córdoba

Una de las instalaciones de Flora. - PATRICIA CHACHINERO/FLORA

CÓRDOBA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación 'Economía del Turismo, de la Cultura y del Deporte' de la Universidad de Córdoba (UCO) ha publicado un estudio que analiza el perfil sociodemográfico, las motivaciones, valoraciones, percepciones y experiencias de los asistentes a la edición 2025 del Festival Flora, destacando el hecho de que el 69,6% de los visitantes pernoctaron en la ciudad cuatro noches o más.

Según ha trasladado la organización de Flora en una nota, el informe, dirigido por los investigadores Laura Ortega, María Amalia Hidalgo y Salvador Moral, se ha basado en la realización de encuestas a una muestra de más de 600 asistentes al evento.

Entre las conclusiones más relevantes, el estudio destaca la capacidad del festival para movilizar a diversos sectores económicos de la ciudad, convirtiéndose en "una herramienta clave en la transformación de Córdoba, no solo en términos de visibilidad y atractivo cultural, sino también en la consolidación de su identidad como destino turístico de prestigio".

Otra conclusión importante es el gran valor que el público otorga a la singularidad del Flora --no existe un festival con las mismas características en otro lugar del mundo--, siendo una de las motivaciones principales para asistir al evento.

Algunos de los datos más interesantes del estudio realizado por la UCO, que ya realizó este informe en 2024, es el alto nivel de fidelidad del público (el 72,9% de los visitantes de 2025 ya habían participado en ediciones anteriores, dato muy similar a lo recogido en dicho informe de 2024) o la valoración positiva que el público da a la calidad artística de las instalaciones, la seguridad, la accesibilidad y la atención recibida por parte del personal, así como su carácter familiar y cultural.

Las instalaciones fueron especialmente destacadas por su integración con el paisaje urbano, y por la capacidad de establecer un diálogo entre la creación contemporánea y el patrimonio histórico de Córdoba. Al igual que en 2024, también destaca el alto porcentaje de asistentes que sienten orgullo por la existencia de un evento de tal magnitud en Córdoba; un componente identitario que no solo está vinculado con la experiencia estética, sino también con un fuerte componente social y cultural, que refuerza la cohesión entre los habitantes de la ciudad y los visitantes al evento.

En palabras de el vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar de la Universidad de Córdoba, Manuel Rich, "como universidad pública, entendemos que nuestra contribución no se limita a apoyar iniciativas culturales, sino que también debemos crear espacios de diálogo social donde la ciencia, el arte y la sociedad se encuentren, a la vez que aportamos evidencias de que invertir en iniciativas como esta es invertir en cohesión social, en prestigio para la ciudad y en oportunidades para su desarrollo".

Los directores del estudio, Laura Ortega, María Amalia Hidalgo y Salvador Moral, han explicado algunos detalles del análisis llevado a cabo, resaltando que "Flora se consolida como una cita anual de referencia en el calendario cultural de la ciudad con un 72,9% de público recurrente".

El estudio releva que "el 70% de los asistentes permanece en Córdoba durante más de cuatro días, lo que refuerza la capacidad del festival para generar flujos económicos más allá de las fechas del festival, contribuyendo a potenciar la economía local. Los asistentes valoran de forma sobresaliente la calidad artística, la accesibilidad, la atención al visitante, la seguridad y la ubicación de los espacios, mejorando las puntuaciones con respecto a la pasada edición y consolidando su imagen como evento de calidad". Además, Flora "refuerza el vínculo emocional e identitario con Córdoba, generando orgullo y sentido de pertenencia a sus asistentes."

Juan Ceña, CEO y socio fundador de Zizai Cultura, la empresa creadora y promotora de Flora, ha asegurado que "de nuevo, vemos validada a través de la percepción del público la importancia de Flora para Córdoba; no solo a nivel económico, como ya contamos hace unos meses a través del Informe de impacto económico de Flora en Córdoba".

El público tiene clara la singularidad del proyecto, el trabajo que supone crear un festival diferente cada año, "con contenidos únicos y originales que, año tras año hacen que nos posicionemos como la capital de la botánica y del arte floral contemporáneo del mundo", ha señalado, remarcado que el hecho de que el "público siga sintiendo, año tras año, que Flora es un motivo de orgullo para la ciudad es el acicate necesario para que sigamos creciendo y mejorando".

DATOS MÁS RELEVANTES

En lo que respecta a las impresiones, la mayoría de los encuestados creen que las actividades paralelas, la organización y la accesibilidad ha mejorado respecto a ediciones anteriores. Además, gran parte de los encuestados están de acuerdo en que no conocen ningún otro festival de este tipo. El 72,9% de los visitantes a Flora 2025 ya habían estado en ediciones anteriores.

Además, cabe señalar que el 16,5% del público asistió un día al festival sin pernoctar en la ciudad, el 8,7% pernoctó una noche en Córdoba (dos días en el festival), el 5,2% pernoctó dos noches (tres días en el festival), mientras que el 69,6% de los visitantes pernoctaron en la ciudad cuatro noches o más. El 54,6% de los visitantes se alojó en apartamentos turísticos o viviendas vacacionales, el 36,2% en hoteles, y el 9,2% en casas de amigos o familiares.

El 81,9% del público se gastó hasta 100 euros por persona y día, incluyendo alojamiento. Destaca que el 57,9% de los visitantes de Flora es de género femenino, el 40% masculino, y el 2,1% no binario; y el 60,4% del público tiene entre 21 y 40 años.

El 78% de los asistentes tiene estudios superiores (título universitario, postgrado, máster o doctorado), el 31% tiene una renta familiar de 1.001 a 2.000 euros, y el 39,8% de 2.001 a 3.000 euros.

En cuanto a las motivaciones, los encuestados destacan el carácter familiar del evento (6,30 puntos sobre 7), la singularidad el festival (6,23 puntos sobre 7), la seguridad durante la visita (6,10 puntos sobre 7), la accesibilidad de las instalaciones (6,15 puntos sobre 7), la atención y trato por parte de la organización (6,27 sobre 7 puntos) y la ubicación de los diferentes espacios (6,27 puntos sobre 7).

En cuanto a la experiencia y satisfacción con la asistencia al Festival Flora, los visitantes declaran que Córdoba es un destino turístico de calidad (6,47 puntos sobre 7), que Flora puede contribuir al desarrollo de la ciudad (6,30 puntos sobre 7) así como a incrementar la reputación de la ciudad (6,29 puntos sobre 7). En cuanto a la intención de volver a visitar Flora, la mayoría de los encuestados declaran su intención de repetir la experiencia (6,15 puntos sobre 7).