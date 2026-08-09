El caso del hombre abatido en Linares (Jaén) por la Policía acabará siendo juzgado en la Audiencia

Archivo - Sala de vistas de la Audiencia de Jaén (imagen de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El caso del hombre que falleció en Linares en julio de 2025 (Jaén) tras ser abatido por un agente de la Policía Nacional acabará siendo juzgado en la Audiencia de Jaén.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha indicado a Europa Press que el juzgado encargado de la instrucción ya ha dictado auto de procedimiento abreviado y será remitido a la Audiencia de Jaén para su enjuiciamiento.

El agente encausado --que se encuentra en libertad y sin ninguna medida cautelar-- será llamando a sentarse en el banquillo como presunto autor de un delito de homicidio.

Los hechos se remontan al 3 de julio de 2025 cuando un hombre falleció tras ser abatido por la Policía en Linares (Jaén) después de que con una escopeta abriera fuego contra los viandantes e hiriera a una persona que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.

Fue sobre las 22,09 horas cuando se recibió un aviso a través de la Policía Local de Linares, alertando de la presencia de un individuo que portaba un arma larga y que estaba efectuando detonaciones contra los viandantes en una zona alejada del centro de la ciudad. Concretamente, la llamada señalaba un descampado situado en las proximidades de la barriada de La Paz.

De manera inmediata, se personaron en el lugar efectivos tanto de la Policía Local como de Policía Nacional. Los agentes activaron el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones de alto riesgo y pusieron en marcha las medidas oportunas para controlar la situación e intentar sin éxito que depusiera su actitud.

Durante la intervención policial, el agresor resultó herido de gravedad y, pese a los esfuerzos sanitarios, falleció.

La propia investigación abierta por la Policía Nacional determinó resultado que lo ocurrido había sido un "enfrentamiento claro" en el que existía "un riesgo evidente" tanto para los agentes como para las personas que se encontraban en la zona, lo que justificaría el modo de proceder del agente que usó su arma reglamentaria para abatir a este vecino.