Castell de Ferro (Granada) acondiciona sus playas tras el temporal y reabre el acceso a La Rijana

GUALCHOS-CASTELL DE FERRO (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro, en la costa de Granada, ha llevado a cabo durante esta semana distintas actuaciones de mejora y acondicionamiento en el litoral del municipio con el objetivo de que las playas presenten el mejor estado posible de cara al comienzo de la temporada y el buen tiempo.

Los trabajos se han centrado principalmente en tareas de limpieza y nivelación de arena en varias zonas que presentaban un importante desnivel, especialmente en el entorno pesquero. Además, hoy se ha reabierto el acceso a la playa de La Rijana, que había quedado cerrado tras un desprendimiento.

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, ha explicado que "durante esta semana hemos estado realizando actuaciones de limpieza y también de nivelación en algunas zonas donde existía un fuerte escalón, sobre todo para permitir que los barcos pudieran salir, ya que en la zona pesquera había mucho desnivel".

Asimismo, la regidora ha señalado que "también se ha actuado en algunas partes de la playa que se encontraban en muy mal estado, llevando a cabo una nivelación para mejorar su uso y seguridad". Estas actuaciones suponen una intervención previa a los trabajos de mayor envergadura que ejecutará la Demarcación de Costas antes del inicio de la temporada de verano.

"Queremos tener nuestras playas preparadas en las mejores condiciones posibles para estos días festivos y para la llegada de la primavera, a la espera de la intervención más amplia que realizará Costas de cara al verano", ha añadido Antequera. Desde el Ayuntamiento se continúa trabajando para garantizar el buen estado del litoral y ofrecer a vecinos, vecinas y visitantes un entorno cuidado y accesible durante todo el año.