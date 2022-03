Castilla (UGT) exige "reconocer" la carrera profesional del personal del SAS en una nueva protesta junto a CCOO y CSIF

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT, CCOO y CSIF siguen concentrándose en todas las provincias andaluzas ante la "falta de sensibilidad y coherencia" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y su "negativa" a aplicar el acuerdo aprobado el 29 de julio de 2021 sobre la carrera profesional.

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, que ha participado en la concentración de Sevilla, ha señalado que "es un incumplimiento directo del gobierno andaluz de un pacto que se cerró en julio del año pasado y no se está cumpliendo con los compañeros y compañeras que se han jugado la vida en esta maldita pandemia, en la que todavía estamos inmersos", por eso "le pedimos consejero de Salud y Familias y al presidente Moreno que cumpla con lo pactado, que reconozca la carrera profesional que han hecho grandes profesionales del SAS", se indica en nota de prensa.

"La carrera profesional es un derecho, ya se reconoció el acceso de todas las categorías porque hasta ahora solamente tienen acceso el grupo A, médicos y enfermeros, es decir, ningún otro grupo profesional del Servicio Andaluz de Salud tenía la posibilidad de tener esa carrera profesional, que es una promoción y que le permite aumentar un poco su salario todos los meses", ha señalado Castilla.

Según la líder regional de UGT, "más de 40.000 profesionales no tienen todavía la oportunidad de poder tener ese derecho ya reconocido y, es más, los que lo tienen han pasado una carrera de obstáculos".

"De 55.000 médicos y enfermeros y enfermeras que existen en el SAS, el año pasado solo se pudieron acreditar 1.500 enfermeros y 700 médicos, díganme si eso no es una verdadera carrera de obstáculos. Tenemos salarios por debajo de la media de otras comunidades autónomas y el presidente de la Junta prometió la equiparación salarial, seguimos exigiendo el cumplimiento de la carrera profesional hoy, mañana y todos los días hasta que se cumpla lo pactado", ha concluido.

Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha apuntado en una nota de prensa que más de 60.000 trabajadores del SAS "están siendo discriminados impunemente" al "no cumplir" la administración sanitaria con el acuerdo firmado, para explicar que este concepto retributivo de carrera profesional lo perciben actualmente algunas categorías del SAS, "excluyendo", sin embargo, al personal de gestión y servicios (administrativos, auxiliares administrativos, trabajadores sociales, celadores, veterinarios, farmacéuticos, etcétera).

"Desde el SAS ofrecen la callada por respuesta cercenando el derecho de más de 60.000 profesionales. Ante esta pasividad vamos a

continuar e intensificar las acciones a desarrollar. Es totalmente intolerable esta postura del SAS, lo que se suma a una cantidad considerable de promesas incumplidas, engaños y mentiras que nos tienen acostumbrados los directivos del PP en sanidad", ha señalado el portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Rafael González.

Asimismo, esta organización sindical ha decidido no acudir a las mesas técnicas para la creación de cargos intermedios y aquellas mesas que no necesitan la prioridad que exige CCOO para el desarrollo de la carrera profesional. "Así vamos a continuar hasta que no termine la parálisis que el SAS ha impuesto para estos trabajadores", añade el líder sindical.

En esta ocasión las concentraciones han tenido lugar en la Delegación Territorial de Salud de Almería, en el Hospital San Carlos de San Fernando (Cádiz), en el Centro de Salud de la Fuensanta de Córdoba, en el Hospital de Baza (Granada), en el Centro de Salud de El Torrejón de Huelva, en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén, en el Hospital Regional de Málaga y en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.