El Castillo de La Calahorra (Granada) abre sus puertas este viernes con todas las entradas vendidas el fin de semana

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de La Calahorra (Granada), adquirido el pasado verano por la Diputación de Granada, abrirá este viernes sus puertas al público para ofrecer recorridos guiados a los ciudadanos en un primer fin de semana en el que ya están todas las entradas vendidas.

La apertura del castillo se desarrollará en una primera fase de visitas con aforo limitado, organizadas y controladas a través de una empresa especializada en gestión museística, garantizando la conservación del monumento y la seguridad de los visitantes.

Los recorridos serán siempre guiados, de unos 40 minutos de duración, con un máximo de 30 personas por grupo y mediante un sistema de reserva previo de entradas a través del siguiente enlace.

El horario de apertura será viernes y sábados de 10,00 a 14,00 horas y de 15,00 a 19,00 horas y los domingos de 10,00 a 14,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas.

De este modo se ofrecerán 22 visitas semanales y un aforo total de 660 visitantes permitiendo que un gran número de personas pueda disfrutar de este emblemático enclave en condiciones óptimas. De forma paralela, la Diputación trabaja ya en la elaboración de un Plan de Conservación enfocado a la segunda fase de visitas con el objetivo de que sean tematizadas, con mayor accesibilidad a los espacios y a la par que se acometen trabajos de rehabilitación en el inmueble.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, señaló hace unos días que "la apertura del Castillo de La Calahorra no es solo la recuperación de un monumento, es la puesta en marcha de nuevas oportunidades culturales, turísticas y económicas para esta tierra".