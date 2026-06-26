Castillo entrega el 'Premio Emprendemos' a la startup S.Lab y reivindica la vitalidad del emprendimiento andaluz

Imagen de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa malagueña S.Lab ha sido la ganadora de los 'XIII Premios Emprendemos TOP50' Andalucía por su "alto componente innovador y por su potencial de crecimiento". Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, durante la clausura este jueves por la noche en Huelva de la entrega de estos galardones, donde ha reivindicado la diversidad y la vitalidad del emprendimiento andaluz.

Esta gala, organizada por la Fundación Andalucía Emprende, tiene como objetivo reconocer a la empresa más innovadora de Andalucía y dar visibilidad a las que más impactan en el ecosistema emprendedor desde un punto de vista social, económico y medioambiental, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Así, S.Lab es una startup deep tech que desarrolla envases 100% biodegradables capaces de sustituir al poliestireno expandido (EPS). Sus materiales ofrecen las mismas prestaciones --protección, ligereza, aislamiento-- pero se descomponen en el suelo en unos 30 días, lo que los convierte en una alternativa sostenible para sectores como logística, cosmética, electrónica o alimentación.

La empresa recibirá una dotación económica de 5.000 euros, financiados por MicroBank. Además, obtendrá asesoramiento y formación de alto nivel, acceso a inversores para impulsar su desarrollo y a empresas referentes de su sector de actividad. A ello se suman acciones de promoción y difusión que incrementarán su visibilidad y una agenda de networking y de sesiones B2B que impartirán especialistas de Andalucía Emprende para potenciar sus negocios.

Durante su intervención en esta gala, la consejera, quien ha hecho entrega de este premio junto al director de Empresas de Andalucía Occidental de CaixaBank, Guillermo Martín, ha querido felicitar a la startup ganadora por "el valor diferencial de su proyecto", así como a todas las que han sido reconocidas como empresa más innovadora en cada una de las provincias.

"El sello TOP demuestra vuestro potencial para generar nuevas oportunidades, abrir caminos y aportar soluciones en sectores muy distintos", ha subrayado Castillo, quien ha añadido que todas "contribuyen a reforzar la proyección de un ecosistema emprendedor basado en la innovación y a visibilizar el talento que existe en todo el territorio".

Además, Castillo ha subrayado el compromiso, la cercanía y la firme apuesta del consejero José Carlos Gómez Villamandos por contribuir a consolidar un ecosistema emprendedor andaluz más innovador, más sólido y robusto, "cualidades patentes en cada uno de los proyectos presentados".

"Hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano iniciativas que son fruto del esfuerzo, de la capacidad de trabajo, de la superación constante y del talento, valores que definían a José Carlos y su manera de entender el progreso: basado en la dedicación, en el rigor y en el conocimiento", ha aseverado.

De este modo, la consejera de Desarrollo Educativo ha destacado que la comunidad emprendedora reunida en este evento "es un reflejo del dinamismo del tejido empresarial andaluz y del papel que desempeña en la actividad económica del territorio", al tiempo que ha asegurado que "su capacidad para anticipar tendencias y explorar nuevas vías de crecimiento es un elemento clave para el futuro".

Igualmente, ha querido poner en valor la labor de Andalucía Emprende, instrumento público que desde el Gobierno andaluz se pone a disposición de todas aquellas personas que "quieren dar vida a sus ideas".

Para ello ha apuntado que existen 260 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) distribuidos por toda la región y que "configuran una potente red sin igual en el país, con profesionales expertos en asesorar y acompañar en todo el itinerario emprendedor, desde que nace la idea hasta que se consolida".

Asimismo, ha aludido al nuevo Portal Andaluz de Emprendimiento, un espacio digital único que centraliza contenidos, recursos y servicios para los emprendedores. Reúne guías, normativa, convocatorias, formación y herramientas de gestión empresarial. Incluye información estadística y diagnósticos del ecosistema y ofrece contenidos adaptados a cada etapa del proceso emprendedor.

Además, "está conectado con los Cades, lo que permite solicitar servicios, acceder a asesoramiento y localizar recursos territoriales desde cualquier municipio", ha explicado Castillo, quien ha subrayado que se trata de una herramienta que "democratiza el acceso a la información, reduce tiempos y facilita trámites".

Por último, Castillo ha aludido al Plan General de Emprendimiento, que ordena y coordina programas y recursos bajo una planificación unificada. Así, ha explicado que este plan pone el foco en proyectos innovadores, tecnológicos y con potencial de crecimiento y responde a las necesidades reales que tienen hoy las personas emprendedoras: digitalización, innovación, sostenibilidad, financiación y consolidación empresarial.

También se ha referido a las Comisiones Provinciales de Emprendimiento, que, ha explicado, "nos permiten contrastar la realidad socioeconómica de cada territorio y adaptar las actuaciones y los servicios a sus necesidades específicas".

"El objetivo ha sido y sigue siendo claro: que cualquier persona, en cualquier municipio o en cualquier ciudad de Andalucía tenga las mismas oportunidades para emprender, innovar y generar empleo de calidad", ha resaltado, para concluir que todo ello pone de manifiesto que Andalucía "cuenta con una estructura sólida, moderna y coordinada para impulsar el emprendimiento y la innovación tecnológica desde lo local".

RECONOCIMIENTO A LAS 'TOP50'

Junto al premio a la empresa más innovadora de Andalucía, en esta gala, que se ha celebrado en las Cocheras del Puerto de Huelva y que ha inaugurado el director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Javier González, las 50 empresas que más impactan en el ecosistema emprendedor andaluz, por su alto componente innovador, han presentado sus proyectos ante un jurado de expertos en emprendimiento, profesionales del ámbito empresarial y financiero y referentes del ecosistema innovador andaluz.

Todas ellas han recibido como distinción un sello 'TOP50' que les va a permitir tener acceso preferente a la participación en eventos de referencias con corporaciones y startups en los que colabora Andalucía Emprende, tanto a nivel local, nacional e internacional.

También podrán optar, con carácter prioritario, al servicio de alojamiento empresarial gratuito que ofrece este instrumento público en sus más de 800 naves y oficinas, así como a otros servicios de apoyo, visibilidad y oportunidades de networking e inversión.

Del mismo modo, se ha otorgado un reconocimiento a la empresa mejor valorada en cada una de las provincias andaluzas: Seyo Global Services, de Almería; Glucotypp, de Cádiz; Pharmigex Biosciences, de Córdoba; Hidroinfiltrador, de Granada; Kyvrox, de Huelva; Somnum Technologies, de Jaén; S.Lab, de Málaga y M2R Agrofarm, de Sevilla.