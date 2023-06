La consejera "se compromete" a que la plantilla de apoyo en Salud Responde tenga empleo si la empresa no los recoloca

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado en el Pleno del Parlamento que "se compromete" a que las 37 personas de apoyo en la gestión del servicio de cita previa de Salud Responde para la atención primaria que "finalizan contrato" este mes tengan empleo si la empresa --Atento Impulsa-- no las recoloca, ya que lo primero que "hicimos fue hablar con la empresa y nos dijeron que tenían puestos de trabajo para ellas aunque el contrato terminase".

Así lo ha indicado García en respuesta a una pregunta planteada por la diputada socialista María Ángeles Prieto sobre las razones del "despido" de las 37 telefonistas de la cita previa de atención primaria, a lo que García ha respondido que "no han despedido a nadie", sino que "se ha finalizado un contrato".

Ante esto, Prieto ha indicado que las 37 telefonistas "se quedan sin trabajo mañana y las ciudadanía sin atención telefónica humana", porque a partir de mañana "las va a atender un contestador, una máquina", y ha apuntado que las trabajadoras, el comité de empresa, las centrales sindicales y el PSOE-A "le pedimos que reconsidere esta decisión, porque los servicios públicos, la sanidad pública, deben ser un ejemplo de cómo las políticas públicas se rigen por principios éticos y no por los principios del mercado".

Y esta decisión "es poco ética", porque "eliminar la atención telefónica y sustituirla por un contestador automático va a dejar en desventaja y fuera del sistema a muchas personas mayores" y "deja sin trabajo a 37 mujeres con discapacidad, con 17 años de experiencia y con pocas posibilidades de reinserción laboral".

"Va a dejar usted en la calle a 37 mujeres por 37 salarios mínimos con lo que están derrochando en conciertos con la privada, en gasto farmacéutico, en propaganda, en altos cargos", ha afeado Prieto a García, para destacar que este teléfono "que quieren quitar atiende 3,5 millones de llamadas", mientras que el teléfono "con el que blanquean la violencia machista y la llaman violencia intrafamiliar atiende apenas una llamada al día".

En su dúplica, Catalina García ha acusado a la diputada socialista de "mentir descaradamente". En este sentido, ha explicado que lo primero que hicieron fue hablar con la empresa porque "nos dijeron que tenían puestos de trabajo para ellas aunque este contrato terminase", para añadir seguidamente que el Servicio de Salud Responde "tiene teleoperadores", aquellos que "maltrataban y que en cuatro años tienen su plaza fija pasando de ser teleoperadores a gestores, y a los que se le ha subido el sueldo".

"Por favor, no mientan a los andaluces, no se quedan sin teleoperadores. Salud Responde va a seguir atendiendo citas de atención primaria y si existe una dificultad de esas personas porque la empresa no les busque el sitio que a nosotros nos han dicho que tenían para ellas, nosotros nos encargamos de que tengan su sitio para trabajar, sin ninguna duda, aquí me comprometo", ha manifestado Catalina García durante su intervención.

Por último, ha espetado al PSOE que "no mienta y no diga que nosotros blanqueamos no se qué, cuando ustedes han consentido que más de mil violadores estén en la calle", una afirmación que ha provocado la protesta de la bancada socialista. "Este gobierno defiende a las mujeres y a la igualdad, y a nivel nacional lo hace mejor y más", ha concluido la titular de Salud.