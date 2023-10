Catalina García insiste en la necesidad de alcanzar un pacto nacional por la sanidad

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía,

Catalina García, ha hecho hincapié este miércoles en la necesidad de contar con un pacto nacional por la sanidad que garantice la existencia de "un espacio en el que poder debatir con serenidad, moderación y sin ideologías, poniendo en el centro los problemas del sistema nacional de Salud".

Así lo ha señalado en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, y con Maria Massafrets, directora de Acceso al Mercado y Asuntos Corporativos de LEO Pharma Iberia.

Massafrets ha manifestado el compromiso de LEO Pharma con la dermatología médica y la trombosis, áreas terapéuticas en las que "somos pioneros". Asimismo, se ha referido a su apuesta por poner al paciente en el centro e impulsar proactivamente el trabajo conjunto y colaborativo con las administraciones públicas y las sociedades científicas en áreas como la formación médica.

En esta línea, Massafrets ha anunciado que "en un futuro muy cercano lanzaremos en Andalucía el proyecto ExPaDerm. Esta iniciativa --ya lanzada en Cataluña o Madrid entre otras Comunidades-- busca mejorar el circuito Asistencial en Dermatología Médica a través del Mapa de Experiencia del Paciente, teniendo una visión 360 de la situación actual".

La consejera de Salud y Consumo ha señalado que "el nuevo modelo sanitario que estamos poniendo en marcha en Andalucía se sustenta en cinco pilares fundamentales y básicos: prevención, promoción, atención a la cronicidad, la investigación y la humanización".

Así, ha subrayado que la sanidad es una prioridad para el Gobierno andaluz, por lo que ha insistido en la necesidad de alcanzar también un pacto nacional por la sanidad.

Una de las cuestiones con respecto a las cuales Catalina García ha mostrado una mayor preocupación es la de la falta de médicos, una grave situación que se está comenzando a dar a nivel europeo incluso y que conlleva un tensionamiento del sistema. "No hay profesionales y me consta que todos los gobiernos autonómicos están haciendo un problema titánico para solucionar este grave problema".

"Sin embargo, tristemente, tengo que decir que el Gobierno no nos escucha ni nos ha escuchado cuando pedimos el aumento de las plazas MIR de una forma extraordinaria" ha dicho al respecto, lamentando que "año tras año vemos como 4.000 profesionales que han acabado su carrera de Medicina no pueden acceder a la formación especializada porque el Gobierno no convoca esas plazas extraordinarias".

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

Con respecto a las campañas de vacunación contra las infecciones respiratorias (gripe y Covid) que se iniciaron el pasado 9 de octubre, la consejera ha explicado que "apenas dos semanas después, casi el 40% de los mayores de 85 años ya se han inmunizado y cerca del 20% de los

mayores de 75 años ya están también vacunados". Además, ha añadido que "unos 20.000 niños entre seis meses y cinco años ya tienen también puesta la vacuna de la gripe". En este sentido, ha agradecido la "impresionante" respuesta de los ciudadanos a estas campañas de

vacunación.

Con respecto a la vacuna de la bronquiolitis, ha indicado que desde el 25 de septiembre han sido inmunizados 30.000 bebés, lo que supone "casi el 50% de toda la vacunación que tenemos que suministrar hasta abril". A su juicio, estos datos revelan que los padres son conscientes "y están concienciados" de los riesgos de este virus que tantas hospitalizaciones de bebés ha provocado en los años anteriores. "Los padres saben, y así se lo pretendemos explicar, que con esta vacuna no van a evitar la enfermedad, pero si la hospitalización grave", por lo que "les damos las gracias por su respuesta", "así como a todos los profesionales, sobre todo a las enfermeras, que intervienen en estos procesos de vacunación" ha señalado.

IMPULSO DE LA INNOVACIÓN

García también ha recordado que "cuando llegamos al Gobierno encontramos una alta obsolescencia del equipamiento médico", por lo que, desde entonces, se ha realizado un "gran esfuerzo" por su renovación en aras de modernizar el Servicio Andaluz de Salud.

Así, la consejera ha destacado el "importante trabajo que estamos llevando a cabo en Andalucía para proporcionar soluciones innovadoras para mejorar la calidad de la atención sanitaria y la eficiencia y accesibilidad del sistema de salud".

En este sentido, ha añadido que "Andalucía se ha sumado a la nueva era tecnológica que está transformando de manera significativa la sanidad que conocíamos hasta hace solo unos años. Estamos invirtiendo 678 millones para la adquisición de equipamiento médico de alta

tecnológica en atención primaria y hospitalaria".

Al respecto, también ha indicado que, desde 2019 se han realizado más de 260 compras "para poner a la vanguardia nuestro sistema sanitario público. Este equipamiento es tanto para atención primaria como para la hospitalaria". De esta forma, ha considerado que "el aumento de la capacidad productiva del SAS tiene mucho que ver con este avance tecnológico y, en ocasiones importantes, con la disminución de las derivaciones externas", pese a que se ha mostrado convencida de que

"siempre existirá esta colaboración público-privada, necesaria para atender a los andaluces en tiempo y forma".