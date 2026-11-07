La Catedral de Córdoba acogerá el viernes 13 una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda

El obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González, en la Santa Iglesia Catedral. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González, ha convocado a toda la comunidad diocesana a participar en una misa funeral en sufragio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el día 28 de octubre y en el que fallecieron 69 personas y hubo más de 200 heridos.

Según ha informado la Diócesis, la celebración tendrá lugar el próximo viernes, 13 de noviembre, a las 18,00 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

Con esta convocatoria, la Diócesis de Córdoba invita a los fieles a unirse en oración por el eterno descanso de las personas fallecidas en este trágico accidente, así como a acompañar espiritualmente a sus familiares y allegados en estos momentos de dolor.

En concreto, Andalucía contabiliza 16 fallecidos en el grave siniestro ferroviario registrado el miércoles 28 de octubre en la localidad toledana de Urda, en el que se vieron implicados dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo. El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos, en unos convoyes en los que viajaban un total de 538 personas.

Según la información recopilada por Europa Press, en lo que respecta a Córdoba, entre las víctimas mortales se encuentra Francisco José Barbero Liébanas, de 32 años y natural de Córdoba. El joven viajaba desde Madrid a su ciudad natal para visitar a su familia. Además, mantenía vínculos con el municipio jiennense de Bélmez de la Moraleda, de donde es originaria su madre, y era estudiante de la Universidad de Jaén (UJA).

Figura asimismo una joven mallorquina de 26 años con vínculos familiares en Rute (Córdoba). La joven viajaba en el vagón 7 del AVE siniestrado, que colisionó con el tren de Iryo, y se dirigía a Sevilla por motivos laborales junto a una compañera de trabajo y dos fotógrafos. Era la única de los cuatro compañeros de la que no se tenía noticias tras el siniestro.

Este accidente ha superado en gravedad al registrado el día 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 víctimas mortales y 152 heridos. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se encuentra actualmente investigando las causas del siniestro.