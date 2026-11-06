Víctimas de Adamuz trasladan sus reivindicaciones y la solicitud de un Pacto de Estado a Carlos Cuerpo

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper. - Diego Radamés - Europa Press

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA) ha mantenido este viernes una reunión con el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, donde le han trasladado la propuestas de reivindicaciones de once puntos que ya fue planteada al anterior ministro, así como la propuesta de Pacto de Estado por la seguridad, aunque se han mostrado cauta antes los compromisos planteados por el Gobierno, toda vez que ha avanzado que se está gestionando una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una atención a medios tras la reunión, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha explicado que han acudido al encuentro para trasladar las reivindicaciones que llevan planteando estos meses, así como los compromisos planteados por el vicepresidente.

Así, Samper ha indicado que se han comprometido, entre otras cuestiones, a la creación de una oficina de atención a las víctimas; a modificar los seguros que atienden a los afectados en accidentes; y los protocolos de actuaciones de los medios de comunicación para que "se traten estos casos de una manera respetuosa".

Asimismo, ha incidido en que durante el encuentro también han planteado la solicitud del Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia que este jueves han registrado en el Congreso de los Diputados.

Al respecto, Samper ha avanzado que el ministro se ha comprometido a trasladar la fecha de una posible reunión este mismo viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que está "valorando" la propuesta de pacto de estado.

"Lo estamos haciendo con todos los partidos políticos, ya nos estamos reuniendo. Y como digo, es nuestra pretensión más importante y sobre la que estamos volcando todos los esfuerzos. Entendemos que ningún partido político se va a negar. De hecho, ya nos están confirmando algunos. Luego veremos qué se deriva de este pacto, si finalmente lo conseguimos. Pero vamos a instar a que todos se pongan de acuerdo y no utilicen este tipo de tragedia en este periodo electoral y lo traten con el riesgo", ha manifestado.

Por otro lado, preguntado por los periodistas, Samper ha asegurado que ha visto "más receptivo" al vicepresidente, que ha asumido el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente". "La verdad es que sí, aunque el listón estaba muy bajo. Teníamos un documento de once puntos que le trasladamos al ministro Puente desde marzo y no ha arreglado ninguno de ellos. Entonces, lógicamente, cualquier avance que se haga a partir de ahora va a ser más de lo que ya teníamos", ha dicho.

En cuanto al compromiso del Gobierno sobre la reivindicaciones, Samper ha indicado que Cuerpo va a revisar las once peticiones, por lo que esperan que "se puedan agilizar los trámites y que también toda esta experiencia sirva para todas las personas que se van a ver en la misma situación tras el accidente de Urda".

No obstante, Samper se ha mostrado "cauto" y ha manifestado que todos estos compromisos "habrá que verlos con el tiempo, y a ver si realmente hay avances". "También salimos más o menos positivos de la reunión con Óscar Puente y mirad lo que nos ha pasado. Esperamos que ahora sí, aunque el margen de maniobra tampoco es muy grande, dado que lo que hay ahora mismo", ha añadido.

INVESTIGACIÓN

En cuanto a la confirmación de peritos sobre el estado de la vía antes del accidente, Samper ha asegurado que también han traslado al ministro está cuestión porque les "aterroriza".

"Ya venimos diciendo desde hace tiempo que la red ferroviaria adolece de los sistemas necesarios de seguridad y de las inversiones, le hemos dicho que estamos aterrorizados por esta circunstancia. Han pasado millones de viajeros por esas vías deterioradas y hoy en el resto de la red ferroviaria, menos la que está cortada, pues ahí puede haber circunstancias parecidas", ha concluido.