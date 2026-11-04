Los peritos ven "necesario aclarar" labores de Adif en las vías antes y después del siniestro de Adamuz (Córdoba)

Archivo - Varios operarios durante las obras de reparación de las vías en Adamuz, a 30 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

MONTORO (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

Los tres peritos judiciales han pedido a la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, que requiera a Adif los informes de auscultación realizados en el tramo de Adamuz antes y después del accidente, todo ello dentro de un conjunto de labores que consideran que es "necesario aclarar".

Igualmente, piden la documentación del expediente de la obra de emergencia por la que se rehizo toda la infraestructura, de la que no tienen "ninguna documentación", y que se les complete la documentación anteriormente entregada por Adif en lo que respecta al expediente de suministro y transporte de balasto para la Renovación de Desvíos (fase 2) en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Tres lotes, dado que si bien tienen documentación del expediente matriz, se les ha entregado documentación del segregado Lote 2: Base de Calatrava, cuando el que les incumbe es el Lote 3: Base de Hornachuelos.

Según recoge el escrito de los peritos, al que ha tenido acceso Europa Press y fechado el día 28 de octubre, reclaman sobre esta última documentación el expediente administrativo completo; el pliego de prescripciones técnicas del suministro; el Plan de Control de Calidad requerido al suministro, y los ensayos de recepción de materiales realizados al suministro, tanto por la UTE, Adif o la ACO.

En relación con los informes de auscultación entre los kilómetros 321,098 al 315,974 en las vías 1 y 2, los peritos piden "con especial énfasis" los realizados antes de la recepción de los trabajos, durante la ejecución de la obra, pues sólo tienen los resultados de los realizados en octubre de 2025 --antes de la firma del acta de recepción de los trabajos, del 19 de diciembre de 2025, 30 días antes del accidente-- y no los previos durante la ejecución de los contratos. Y seguidamente, los que dan motivo a esta intervención después de la obra de emergencia de que fue objeto el tramo tras el accidente del día 18 de enero de 2026.

Dichas peticiones las hacen los peritos judiciales a la vista del escrito presentado por la representación procesal de Adif el día 20 de octubre de 2026, por el que solicita autorización judicial para la ejecución de actuaciones de mantenimiento descritas en el cuerpo de su escrito, a la vista de la realización de nuevas actuaciones se bateo sobre la vía, por lo que la jueza acordó dar traslado del escrito a los peritos judiciales para que informaran en el plazo de tres días.

En este caso, los peritos entienden que la labor de mantenimiento requerida por la infraestructura a petición de Adif en nivel IL (Límite de Intervención) son de "ineludible atención, máxime si se vinculan con otros AL (Límite de Alerta) para realizar la actividad de mantenimiento correctivo --el bateo de vía-- en la misma actuación". Según el criterio de los peritos, "al desarrollarse en la cabecera norte de la Estación de Adamuz --entre los kilómetros 316,900 al 317,500, aparatos de vía 631, 632 y desviada-- no interfieren con el desarrollo del dictamen pericial", por lo que consideran que "pueden ser realizadas".

"VARIAS DUDAS RELEVANTES"

Sin embargo, los tres peritos aseguran que dichos trabajos de Adif sí "suscitan varias dudas" que, en el ámbito de su trabajo, entienden "relevantes" y estiman "necesario aclarar --con la oportunidad de esta intervención--". Así, califican "cuanto menos curioso que precisamente los aparatos de vía 631 y 632, sobre los que se actúa en este momento fueron igualmente objeto de la misma actuación de Ejecución de Obras correspondientes al Proyecto de Renovación de Desvíos (fase 2) en la LAV Madrid-Sevilla que el aparato A645 involucrado en el accidente --en cuya soldadura de unión al carril existente del hilo 1 de la vía 1 en el kilómetro 318,681 se produce la rotura acaecida--".

Además, exponen que "en esta actuación de mantenimiento sobre los desvíos 631 y 632 lo que se pretende es batear, por tanto, renivelar y ajustar la rasante del carril que ha alcanzado en al menos tres puntos deformaciones que se catalogan en dos puntos de nivel IL y en uno de nivel AL". "Esta circunstancia es análoga --en aquel caso, Nivel de Alerta (AL) con valores de deformación muy cercanos a la catalogación de Nivel de Intervención IL-- a la referida en las auscultaciones de octubre de 2025 del hilo 2 de la vía 1 en las inmediaciones del kilómetro 318,681 donde se produce la rotura de la soldadura", señalan los peritos.

Ante ello, explican que esta circunstancia les lleva a preguntarse por la actuación de Renovación de Desvíos realizada por Adif, "toda vez que el acta de recepción de la misma se firma el 19 de diciembre de 2025, es decir, apenas 30 días antes del accidente, y que además actualmente aún se encuentra en plazo de garantía --al haber transcurrido a la fecha menos de dos años de su recepción, según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato". Así, solicitan a la jueza los distintos requerimientos a Adif antes mencionados.

ANTECEDENTES

La jueza acordó dar traslado a los peritos judiciales del escrito presentado por la representación procesal de Adif el día 20 de octubre, por el que solicitaba autorización judicial para la ejecución de actuaciones de mantenimiento en la vía.

En este sentido, el Juzgado solicitó a los peritos que informaran en el plazo de tres días ante esta actuación de Adif, teniendo en cuenta que en marzo la jueza requirió al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que se "abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria" en el tramo de Adamuz, sin preaviso al órgano judicial con 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial.

La jueza acordó esta medida después del correo remitido por Adif el día 2 de marzo por el que informaba sobre la realización de tareas de mantenimiento de la red ferroviaria en el citado tramo previstas para la noche del día 3 al 4 de marzo, "consistentes en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 (sentido Madrid)".

En concreto, en el escrito de Adif se detallaba que estos trabajos de mantenimiento se localizan a "más de un kilómetro del lugar donde el 18 de enero se produjo el accidente ferroviario entre el Iryo 6189 y el Alvia 2384, si bien son tareas que se van a desarrollar en una zona próxima al área del Puesto Banalizado de Adamuz".

Ante ello, Adif puso en conocimiento del Juzgado, a los efectos oportunos, la realización de estos trabajos, con aviso un día antes de los mismos, señalando que "el carril que se retire quedará debidamente custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir".

Este requerimiento se produjo después de que la propia jueza requirió a Adif que se abstuviera de "realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa" sobre el siniestro ferroviario. Así lo expuso la instructora en una providencia el día 10 de febrero, después de que la Guardia Civil le avisara días antes en un oficio de que personal de Adif se llevó material de la zona en la madrugada cuatro días después del suceso y practicó distintas pruebas "sin advertirlo, ni solicitarlo".