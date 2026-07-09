Catedrática en Fisiología de la UPO advierte de que "el envejecimiento no sólo depende de la alimentación y el deporte"

La Catedrática en Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ofrece la conferencia 'Envejecimiento cognitivo: alimentación y mucho más' en el marco de los cursos de verano de la UPO en su sede de Carmona-Rectora Rosario Valpuesta - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La catedrática en Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Mercedes Atienza ha advertido de que un envejecimiento saludable "no está determinado por un solo factor" y ha pedido prestar atención "a la alimentación y al ejercicio físico", pero también "a la salud mental, a la socialización y a la actitud vital". Atienza ha enfatizado que "si comes de forma muy saludable, pero en tu vida hay mucho estrés que no eres capaz de afrontar, eres sedentario y no contribuyes a tu grupo social" no se logrará un envejecimiento cognitivo beneficioso.

Atienza ha ofrecido la conferencia 'Envejecimiento cognitivo: alimentación y mucho más' en el marco de la 13ª edición del curso 'Alimentación, movimiento y bienestar: claves para un envejecimiento saludable', que forma parte de los cursos de verano de la UPO en su sede en Carmona (Rectora Rosario Valpuesta). En declaraciones a Europa Press, la experta ha asegurado que "al hablar de salud cognitiva y el cerebro, debemos pensar en todo el organismo", puesto que "cualquier cosa que le afecte repercute sobre el cerebro", poniendo en valor que en el envejecimiento cerebral "interaccionan múltiples factores".

Al hilo, ha considerado que "los estímulos que afrontamos a lo largo de la vida" tiene un papel considerable en este proceso, ya que "no es lo mismo desarrollarse en una familia desestructurada que crecer con una infancia donde todo está solucionado". También ha destacado la "conexión directa entre el cerebro y el sistema digestivo, por lo que se retroalimentan", ha explicado Atienza, quien ha defendido "la influencia de lo que ocurre en la periferia para la regulación del comportamiento", lo que a su vez "tiene un impacto en nuestra salud".

Uno de los aspectos que Atienza ha tratado en su conferencia ha sido la pregunta de por qué no todos envejecemos de la misma forma, a la que ha respondido afirmando que "lo interesante es la resiliencia que un cerebro muestra frente a este deterioro". Según ha comentado, la clave reside "en la capacidad para mantener la organización funcional del cerebro", es decir, en "cómo se relaciona jerárquicamente con los órganos".

En este sentido, ha añadido que "los daños a nivel cognitivo como consecuencia del envejecimiento contribuyen a aumentar las alteraciones a nivel metabólico, muscular o esquelético" debido a que la "comunicación entre las distintas áreas del cuerpo y el cerebro son más difíciles, consumen mucha energía y deja de ser eficiente". Por ello, "puede haber una persona mayor con un cerebro lleno de patologías, como Alzheimer, pero que tenga un rendimiento cognitivo normal".

Para ralentizar este deterioro, Atienza ha defendido que "nunca es tarde para adoptar buenos hábitos de vida" ya que "cuanto antes empecemos a adoptarlos, más tiempo tardará en aparecer ese daño". "Incluso si una persona tiene un montón de enfermedades crónicas acumuladas y tiene 60 años, nunca es tarde porque siempre vas a obtener beneficios", ha comentado. Por ende, ha pedido "ajustar los objetivos para conseguir una vida saludable en función de la situación sanitaria o social".

De esta forma, la experta ha aportado algunas claves para conseguir un estilo saludable, en sintonía con lo expresado por otros ponentes del curso. "Hay que empezar por la dieta, que tiene que tener muchos alimentos naturales, pocas grasas saturadas y muy pocos alimentos ultraprocesados". También ha pedido "comer de manera controlada" e incluso "no comer hasta saciarte, sino dejar un poco de hambre para estar bien nutridos".

Aparte, ha destacado que "hay que aumentar la actividad física, que no es lo mismo que ejercicio" debido a que se necesita fomentar el movimiento constante y fortalecer los músculos. "No se trata únicamente de caminar" ha dicho en referencia a esta práctica "tan extendida" en personas mayores, sino que hay que "mantener la masa muscular y movilidad, lo cual repercute en el cerebro".

Para concluir, ha incidido en la importancia de "cuidar el sueño y la rutina antes de dormir", ya que el descanso "se va alterando con el paso del tiempo". Atienza ha insistido en "no mirar el móvil, ni hacer ejercicio, comer o incluso ducharse" instantes antes de dormir porque "esas cosas te van a alertar". Igualmente, ha declarado que "la socialización es muy importante", especialmente "en personas que se jubilan y han llevado una vida dinámica y muy intensa". "Hay que plantearse nuevos retos y sentir que contribuimos a la comunidad", ha finalizado.