La catedrática de la UGR Amelina Correa cree que "España ha sido poco generosa hacia sus artistas"

GRANADA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Literatura Española de la Universidad de Granada (UGR) Amelina Correa, galardonada con el Premio Luis de Salazar y Castro que otorga la Real Asociación de Hidalgos de España, cree que "con demasiada frecuencia, España ha sido poco generosa hacia sus artistas".

"¿Cuántos de ellos han quedado en los márgenes de la Historia oficial? Si naciones como Reino Unido destacan por la conservación de las Casas-Museo de sus escritores y artistas, por el recuerdo con lápidas en piedra de los lugares en los que nacieron o por los que transitaron, ¿por qué en España este tipo de viviendas ha ido sucumbiendo a la especulación inmobiliaria o, incluso, algunas de estas figuras yacen aún hoy en una tumba anónima?", ha cuestionado en una entrevista con Europa Press la investigadora.

Los dos principales autores por los que la Real Asociación de Hidalgos de España ha concedido el premio a Correa son Antonio de Zayas-Fernández de Córdova y Beaumont (1871-1945), duque de Amalfi y Caballero de la Real Maestranza de Zaragoza, y Melchor Almagro San Martín (1881-1947).

"Fueron en su momento escritores que se codearon con los principales nombres de su generación, participaron en iniciativas culturales comunes, colaboraron en las mismas revistas y formaron parte de la fecunda actividad literaria que permite, precisamente, que se conforme esa Edad de Plata de las letras españolas", ha explicado la catedrática.

Esa época, la Edad de Plata, fue un momento histórico y literario que surge de lo que se conoce como 'crisis de fin de siglo', un periodo que "afectó a todos los niveles de la existencia". "Pero, si nos atenemos a la definición de la palabra 'crisis' en el Diccionario de la lengua española, más bien cabría decir: ¿cuándo no estamos en crisis?", ha ironizado.

Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset o Federico García Lorca son algunos de los nombres de escritores relacionados con esta época, "muy compleja y muy convulsa a nivel nacional pero también internacional", con una idea de España sobre la que no es posible "generalizar". "Pero es verdad que cuando Miguel de Unamuno manifiesta 'Me duele España' no está exponiendo, ni mucho menos, un sentimiento aislado", ha matizado.

LA ARISTOCRACIA EN LA LITERATURA

Correa ha centrado su interés en escritores que pertenecían a la nobleza o estaban relacionados con la aristocracia. La catedrática ha alertado de que "la inmensa mayoría de escritores y ensayistas contemporáneos consideran el mundo de la aristocracia como algo alejado de sus intereses cotidianos, y, en buena medida, algo que les resulta desconocido".

"He dedicado buena parte de tres décadas a la recuperación de esos nombres de escritores que desempeñaron en su momento un papel importante, y que estuvieron directamente interrelacionados con los 'grandes', sacando a la luz trabajos científicos centrados en la recuperación, estudio y análisis autores encuadrados en esa Edad de Plata", ha recordado la autora, quien considera que se trata de un ámbito "al que usualmente se le ha prestado poca atención en los estudios de Historia literaria".

"Si imaginamos la literatura como un paisaje, hay grandes nombres que se podrían considerar como las cimas de las montañas, pero para que esas cimas existan son necesarias las laderas que a ellas nos conducen.

Es decir, en aquel momento existió un fecundo magma de movimiento editorial, redacciones de revistas y periódicos, tertulias en los cafés, iniciativas comunes, proyectos compartidos en los que participaron cientos de escritores cuyo papel fue, de una u otra manera, determinante para que la gran Edad de Plata cuajara. Sólo que a los que conformaron las 'laderas', por entendernos, se los relegó al olvido durante demasiado tiempo", ha concluido.

ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA

El jurado del premio --dotado con 5.000 euros-- ha estado integrado por Javier Alvarado Planas, Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; Feliciano Barrios Pintado, Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y Académico de Número de la Real Academia de la Historia o Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU y Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, entre otros.

La Real Asociación de Hidalgos de España, fundada en el año 1954, tiene entre sus fines estatutarios la promoción de la cultura y la historia de España. Además del Premio Luis de Salazar y Castro convoca, también de forma anual, el Premio Hidalgos de España sobre Nobiliaria, Genealogía y Heráldica para trabajos, originales e inéditos.