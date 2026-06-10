El catedrático Manuel Hidalgo es reelegido decano de la Facultad de Veterinaria

Integrantes del nuevo equipo decanal de Veterinaria. - UCO

CÓRDOBA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrático del área de Medicina y Cirugía Animal, especialidad en Reproducción Animal, Manuel Hidalgo, ha sido reelegido decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO), tras los comicios celebrados en el centro a los que se presentaba como único candidato.

Así lo ha señalado la UCO en una nota en la que ha detallado que Hidalgo ha contado con un apoyo del 85,67% de la comunidad universitaria de la facultad. Por sectores, ha obtenido el apoyo del 87,75% del A (profesorado con vinculación permanente); 96,96% del B (otro Personal Docente e Investigador); el 100% del personal de administración y servicios (C) y el 83,33% del voto válidamente emitido del alumnado.

Manuel Hidalgo estará acompañado en su equipo directivo por Evangelina Rodero, en la Secretaría Académica; Carmen Borge, vicedecana de Ordenación Académica; Jaime Gómez, vicedecano de Internacionalización y Comunicación Científica; Antonio Valero, vicedecano de Calidad; Carmen Pineda, vicedecana de Prácticas, Empleabilidad y Emprendimiento; Sara Zaldívar, coordinadora del Título de Veterinaria; Elena Carrasco, coordinadora del Título de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y Fernando Cámara, coordinador del Título de Nutrición Humana y Dietética.

Completan el equipo Ana María González como coordinadora adjunta de Estudiantes; Isabel Ortiz, coordinadora adjunta de Movilidad y Pluriligüismo, y Silvia Guil, coordinadora adjunta de Prácticas.