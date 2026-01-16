Cazorla (Jaén) acepta la propuesta para construir el nuevo centro de salud en los terrenos del antiguo

Archivo - Imagen de archivo del exterior del centro de salud de Cazorla. - JUNTA - Archivo

CAZORLA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cazorla (Jaén) ha aceptado la propuesta de la Junta de Andalucía para la construcción, por vía de emergencia, del nuevo centro de salud en los terrenos en los que se sitúa el antiguo, que sería demolido.

Además, de forma paralela, se articularían "medidas transitorias", como "la vuelta de las urgencias ambulatorias" al casco urbano, y soluciones para garantizar el desplazamiento de pacientes y usuarios hasta el Hospital de Alta Resolución (HARE), que desde abril de 2025 acoge la Atención Primaria.

Así lo ha indicado en una nota el alcalde, José Luis Olivares (PSOE), tras la asamblea ciudadana celebrada este jueves para informar sobre la reunión que, junto a representantes de la plataforma en defensa de la sanidad, mantuvo el miércoles con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

En ese encuentro, analizaron opciones sobre la Atención Primaria en Cazorla, que se presta desde abril en el hospital ante el mal estado del centro de salud. Una situación que ha originado rechazo y numerosas protestas entre la ciudadanía por cuanto ese traslado conlleva dificultades de acceso, al estar el HARE a más de dos kilómetros del casco urbano.

En la asamblea, se dio el visto bueno unánime a las propuestas para la construcción del nuevo centro de salud en los terrenos del antiguo centro. Una decisión que "representa un paso fundamental para garantizar la continuidad y modernización de la Atención Primaria en el casco urbano del municipio".

El alcalde ha destacado "el esfuerzo y la tenacidad" de los miembros de la plataforma, que han trabajado de manera constante para que vuelva al casco urbano cuanto antes. "Ha demostrado un compromiso ejemplar defendiendo de forma solidaria la salud de nuestros vecinos y vecinas, especialmente los más vulnerables. Su insistencia ha sido clave para que la Consejería de Salud escuchara nuestras reivindicaciones y se mantuviera la atención en el corazón de Cazorla", ha asegurado.

Igualmente, se ha referido a la labor del Ayuntamiento, que, desde un primer momento, no ha cesado en su empeño de garantizar que tanto la propia institución como los vecinos "fueran escuchados por la Consejería de Salud".

"Había sido un atropello dejar a Cazorla sin atención primaria en el casco urbano. Gracias al trabajo conjunto de vecinos y vecinas, plataforma y Ayuntamiento, se ha logrado que se valore la atención cercana, accesible y de calidad para nuestra ciudadanía", ha señalado.

Para ello, según ha añadido el regidor, "ha sido fundamental el nuevo marco de entendimiento y diálogo institucional" que se abrió en la mesa mantenida con el consejero de Sanidad el pasado mes de noviembre.

"Tras meses de protestas, el consejero Antonio Sanz ha sabido entender que la dignidad de un pueblo estaba rota y, de forma empática, ha mostrado su disposición para sentarse con la plataforma y arreglar el problema, lo que mi pueblo sabrá agradecer", ha declarado.

PROTOCOLO

El protocolo contempla la construcción de un nuevo centro de salud en los terrenos del antiguo, incluyendo un proyecto completo de demolición y reconstrucción por la vía de emergencia, así como la posibilidad de ejecutar reformas integrales en el edificio existente con todas las garantías de seguridad.

Mientras se desarrolla la obra, "en paralelo se mantendrán medidas transitorias que aseguren la Atención Primaria en el casco urbano, incluyendo la apertura de urgencias ambulatorias de lunes a viernes de 15,00 a 8,00 horas y los fines de semana y festivos las 24 horas". Igualmente, está en estudio la solución más adecuada para transporte colectivo que garantice el acceso a los servicios.

El tiempo de ejecución y puesta en servicio del nuevo centro de salud permitirá también "determinar el tiempo de uso y utilidad pública para prestar la atención primaria en las instalaciones del HARE y salvar el expediente de cualificación urbanística abierto por el Ayuntamiento de Cazorla".

Finalmente, ha apuntado que se espera "en breves fechas" la visita del consejero de Sanidad a Cazorla, "donde se rubricará un protocolo con los compromisos acordados".