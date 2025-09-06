Cazorla (Jaén) moderniza su oficina municipal de turismo con mejoras tecnológicas y de accesibilidad

CAZORLA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Cazorla cuenta con una oficina de turismo modernizada gracias a un proyecto de digitalización que ha permitido incorporar mejoras tecnológicas y de accesibilidad.

"Queremos que quienes nos visiten encuentren una oficina moderna, accesible y dotada de la mejor tecnología, que refleje el compromiso de Cazorla con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en la atención al visitante", ha destacado el alcalde, José Luis Olivares.

En este sentido, ha valorado que se da "un paso decisivo en la transformación digital" de los servicios turísticos con este proyecto, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística de Cazorla. Ha contado con un presupuesto de 65.452,9 euros financiado con fondos europeos Next Generation y ha sido ejecutado por Innovaciones Tecnológicas del Sur SL.

La intervención ha supuesto la incorporación de un conjunto de mejoras tecnológicas y de accesibilidad en la Oficina Municipal de Turismo, situada en las ruinas de la Iglesia de Santa María.

Sobresalen la instalación de un 'videowall' de gran formato para contenidos interactivos, tablets con aplicaciones turísticas, ordenadores de sobremesa y portátiles de última generación, sistemas de audio y videoconferencia, proyectores de alta calidad, además de equipamiento inclusivo como dos bucles magnéticos portátiles.

Todo ello se complementa con mobiliario ergonómico y accesible, un mostrador adaptado para personas con movilidad reducida y una renovación del espacio con iluminación LED y pintura de calidad, según ha informado el Ayuntamiento.

"La digitalización no es solo una herramienta de modernización, sino una apuesta por la igualdad de oportunidades. Con la incorporación de sistemas accesibles para personas con discapacidad auditiva, reafirmamos nuestro compromiso de hacer de Cazorla un destino inclusivo, donde todos los visitantes puedan disfrutar plenamente de la riqueza cultural y natural de nuestro municipio", ha señalado el alcalde.

EXPERIENCIAS

Estas mejoras forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Cazorla, dotado con una inversión global de 2,6 millones de euros, desde el que también se trabaja para impulsar un modelo de turismo más competitivo, sostenible y experiencial.

Para ello, se ha puesto en marcha un curso de iniciación en la creación de experiencias turísticas, dirigida a empresarios y profesionales del sector. En su sesión inicial, celebrada esta semana, se ha hecho una primera aproximación al proceso de creación de experiencias, explicando cómo los productos turísticos pueden transformarse en vivencias que vinculen emocionalmente al visitante.

En este sentido, se han analizado cuestiones como la segmentación del mercado y la elección de la temática, el 'storytelling', la interacción con mediadores, la generación de emociones, la fijación de precios y la comercialización.

De forma paralela, una consultora especializada está realizando un estudio sobre los productos turísticos existentes en el municipio, muchos de ellos aún por explorar, que se pondrán a disposición de las empresas locales.

El resultado será un catálogo de experiencias turísticas, que servirá de herramienta para enriquecer la oferta del destino y crear nuevas oportunidades de negocio en ámbitos como la gastronomía, el oleoturismo o el astroturismo.

"Queremos que Cazorla siga siendo un referente turístico, pero desde una perspectiva sostenible e innovadora, por lo que este plan permitirá a las empresas locales crecer y al mismo tiempo ofrecer al visitante una experiencia única", ha subrayado la concejala de Turismo, Nuria Serrano.

Al respecto y tras aludir al "enorme" patrimonio natural y cultural de Cazorla, ha puesto de relieve que no se trata "solo de atraer turistas, sino de darles motivos para quedarse más tiempo y volver". Algo a lo que pretende contribuir esta iniciativa.