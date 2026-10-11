Cazorla (Jaén) tendrá un sistema inteligente de movilidad para mejorar la convivencia entre vecinos y visitantes

El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares (c), observa una de las cámaras instaladas junto a otros responsables municipales. - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

CAZORLA (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Cazorla tendrá un sistema inteligente de gestión de la movilidad, con videovigilancia y reconocimiento automático de matrículas, para mejorar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Se trata de una de las actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), para la que ya se ha puesto en marcha el expediente correspondiente. Así, una vez instalado el sistema, se trabaja ahora para su "regulación mediante ordenanza". "Esperamos que para principios de año pueda estar en funcionamiento plenamente", han indicado a Europa Press desde Consistorio.

Forma parte, igualmente, del Plan de Movilidad Turística, diseñado para compatibilizar la actividad turística con la calidad de vida de la población, "favoreciendo una convivencia equilibrada entre vecinos, visitantes y actividad económica".

"El nuevo sistema permitirá gestionar de forma más eficiente los accesos al casco urbano y a las zonas de mayor sensibilidad patrimonial y turística, facilitando una movilidad más ordenada, reduciendo la congestión del tráfico y mejorando la experiencia tanto de quienes viven en Cazorla como de quienes la visitan", ha explicado el Ayuntamiento.

Para ello, se contempla la instalación de cámaras inteligentes de videovigilancia y lectura automática de matrículas en puntos estratégicos del municipio. Estarán integradas en una plataforma tecnológica centralizada que permitirá a la Policía Local gestionar de forma más eficaz la movilidad y disponer de información objetiva para la planificación de futuras actuaciones.

El Consistorio ha señalado que, más allá de su componente tecnológico, el proyecto persigue objetivos claramente vinculados a la sostenibilidad. Entre ellos, sobresalen la reducción del impacto ambiental derivado del tráfico, la mejora de la accesibilidad al conjunto histórico, la protección del patrimonio urbano y natural y el fortalecimiento de la seguridad en aquellos espacios con mayor afluencia de personas.

Del mismo modo, la información obtenida permitirá analizar los patrones de movilidad, facilitando la toma de decisiones basada en datos reales y contribuyendo a diseñar políticas públicas más eficientes y adaptadas a las necesidades de localidad.

"Con esta iniciativa, Cazorla continúa avanzando en su transformación como destino turístico inteligente y sostenible, apostando por soluciones innovadoras que ponen la tecnología al servicio de las personas y que buscan un equilibrio entre el desarrollo turístico, la conservación del patrimonio y el bienestar de la ciudadanía", ha apuntado.

Esta actuación está financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, contribuyendo a la transición digital, la movilidad sostenible y la mejora de la competitividad turística del municipio.