CCOO acompaña a las familias del CEIP Camacho Melendo de Priego de Córdoba en una protesta por el cierre de una línea

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Delegados del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba han acompañado este miércoles a las familias del CEIP Camacho Melendo de Priego de Córdoba, que han vuelto a protestar, con una concentración ante el centro educativo, "por el cierre de una línea de Infantil que ha dejado fuera a 18 niños".

Las familias, según ha informado CCOO en una nota, se han concentrado a las puertas del centro después de decidir que "ninguna familia, ni aquellas cuyos hijos han sido admitidos, ni las que se han quedado fuera, van a realizar la matriculación", es decir, "los padres de los niños que sí han sido admitidos, en solidaridad con las demás, no van a presentar las matrículas. No se va a matricular ningún niño en el centro, o son todos, o no es ninguno", según ha afirmado el presidente del AMPA La Luciérnaga del colegio, Jesús Carrillo.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Francisco Cobos, ha señalado que "el sindicato apoya las reivindicaciones de las familias del colegio, que están pidiendo que sus hijos sean matriculados en el centro educativo en el que ellos quieren que estudien, pero que la Delegación de Educación de la Junta, por una cabezonería de la delegada, Inmaculada Troncoso, no está permitiendo".

"Hay sitio, espacio y alumnado de sobra para mantener las líneas actuales --ha asegurado--, simplemente hay que bajar la ratio y permitir que los demás colegios de Priego no estén absolutamente saturados, y no tener que repartir a 18 niños en colegios que no están cerca, ni de su entorno, ni de su red social, ni de sus familias".

Cobos ha pedido a la delegada "que rectifique, que escuche a las familias, que escuche a la ciudadanía y a los vecinos de Priego, y que permita que los niños se puedan matricular donde las familias quieren matricularlos, y que respete ese mantra tan repetido por su administración que es la libre elección de centro".