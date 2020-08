CCOO acusa a Junta de "desviar la atención" con el uso de mascarillas en el aula para "no abordar lo importante"

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO Enseñanza ha afirmado que la Consejería de Educación y Deporte "pretende desviar la atención" generando un debate sobre si es o no necesaria la mascarilla cuando se mantengan o no la distancia en el aula para "no abordar lo importante", el refuerzo de plantillas y la reducción de la ratio.

Así lo ha indicado el declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Diego Molina, después de que la Junta de Andalucía planteara este jueves durante su participación en la Conferencia Interterritorial de los ministerios de Sanidad y de Educación con las comunidades autónomas para abordar el inicio del curso escolar que, con el uso de la mascarilla por parte de los estudiantes no sea necesario mantener la distancia de metro y medio en las aulas, y que si es posible que esta distancia se mantenga, pues que no haya obligatoriedad en el uso de mascarilla.

Así, Molina ha señalado que la Consejería de Educación "pretende desviar la atención generando un debate" sobre si es o no necesaria la mascarilla cuando se mantengan o no la distancia, "subiéndolo incluso el nivel de enfrentamiento con el Gobierno central".

Y esto, a su juicio, "tiene solo un objetivo que no es otro que no abordar lo importante, que es lo que hemos dicho por activa y por pasiva desde CCOO, más inversión para reforzar las plantillas docentes y no docentes y para una reducción de ratio que garantice el distanciamiento".