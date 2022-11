CCOO-A advierte que la Junta ha aprobado “la ampliación más salvaje" de Zonas de Gran Afluencia Turística

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha advertido este martes que la Junta de Andalucía acaba de aprobar "la mayor desregulación" en la apertura de horarios comerciales "mediante la declaración más salvaje" de Zonas de Afluencia Turística para cinco municipios andaluces.

El Consejo de Comercio Andaluz ha aprobado, con el voto en contra de CCOO, la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística para los municipios de Almería, Cádiz, Granada, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Sevilla, según ha trasladado en un comunicado el propio sindicato.

El sindicato se ha mostrado "totalmente en contra" de estas declaraciones de Zona de Gran Afluencia Turística "porque van en contra del interés comercial, tal y como manifiestan algunos de los ayuntamientos, empresarios del pequeño y mediano comercio, así como las organizaciones de personas consumidoras y los sindicatos más representativos del sector, entre ellos CCOO".

El sindicato ha rechazado "rotundamente", que se utilicen las declaraciones de Zona de Gran Afluencia Turística "como herramienta para liberalizar las aperturas del comercio andaluz".

"Estamos en contra de esta ampliación que consideramos salvaje al permitir la apertura en domingos y festivos de más de medio año en algunos municipios y que pone en riesgo el equilibrio de los formatos comerciales tradicionales y el mantenimiento del empleo de las pequeñas y medianas empresas que no pueden hacer frente a estos grandes periodos de apertura ininterrumpida", ha dicho.

Según ha apuntado, "mediante la liberalización de los horarios comerciales se está implantando una medida que no genera más empleo y el que genera no es de calidad, que impide la conciliación de la vida laboral y familiar y que, además, no se sustenta en ningún estudio previo del sector, sino que responde a una petición exclusiva de los intereses de las grandes superficies y no del sector del comercio".

Con las nuevas declaraciones de Zona de Gran Afluencia Turística de estos cinco municipios, Andalucía se pone a la cabeza de la liberación de los horarios comerciales, "convirtiéndose en la comunidad autónoma que ha sufrido la mayor ampliación de toda España y que no ha tomado ninguna medida para proteger a los trabajadores del sector".

De los cinco municipios, cuatro han sido declarados de oficio por parte de la Junta, "además de no tener en cuenta las alegaciones que en contra de esta decisión habían presentado Cádiz y Jerez, que han sido declarados sin contar con su conformidad".

Asimismo, CCOO ha criticado que "el Gobierno andaluz no ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Granada, que solicitaba la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística con una delimitación territorial y con una propuesta avalada por el consenso de empresarios, organizaciones de personas consumidoras y los sindicatos más representativos del sector, entre ellos CCOO".

"Esta solicitud tampoco ha sido tenida en cuenta por la Junta, que ha aprobado ampliar tanto el ámbito territorial como la delimitación temporal del municipio de Granada", ha dicho, por lo que ha lamentado que esta actitud de la Junta y ha hecho un llamamiento a "reconsiderar estas declaraciones".