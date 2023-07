CCOO advierte que el modelo de financiación universitaria presentado por Junta "no garantiza" la suficiencia económica

SEVILLA, 27, (EUROPA PRESS)

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha señalado que la propuesta de modelo de financiación universitaria presentado por la Consejería de Universidad "incumple los compromisos recogidos en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía firmado el 13 de marzo con los sindicatos; y no establece ningún compromiso económico efectivo que garantice la suficiencia financiera de las universidades y la aplicación efectiva de los acuerdos de 2018, pendientes de cumplimiento".

En un comunicado, CCOO de Andalucía ha explicado que "el modelo de financiación universitaria presentado por la Consejería de Universidad responde a un compromiso político, pero no cuenta con el respaldo económico necesario para dar certidumbre al sistema universitario, al no establecer ningún compromiso económico efectivo". "Se ha puesto la letra, pero le falta la música al no disponer de ninguna referencia para cuantificar su aportación económica anual", ha apuntado la Federación de Enseñanza de CCOO.

En ese sentido, el sindicato ha manifestado que "a pesar de los múltiples conceptos teóricos sobrepuestos en los 19 folios de los que consta el modelo, más allá de la literatura, no se recoge ningún compromiso económico real y concreto para resolver la complicada situación presupuestaria de las universidades, ni tampoco su planificación económica futura para el periodo 2023-2027".

Según ha afirmado la central "en la propuesta presentada por el Consejero de Universidad en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) no compromete ninguna cuantía real y efectiva, más allá de replicar el compromiso contemplado en la LOSU sobre el 1% del PIB, al que

contrapone que las universidades deberán cubrir el 30% de su financiación con recursos privados".

"Ni siquiera garantiza que las Universidades Públicas puedan recuperar la situación anterior que tenían antes de que se detrajesen por el Gobierno de la Junta de Andalucía de los presupuestos universitarios, más de 200 millones de euros en los últimos años", ha apostillado el sindicato.

Asimismo, CCOO ha apuntado que en el documento "no se establece el indicador de referencia sobre el que se calculará el modelo, ni el incremento anual, ni la senda de crecimiento para alcanzar el objetivo marcado en la LOSU del 1% del PIB en el Presupuesto de las Comunidad Autónoma de Andalucía".

"Todo ello hace que se mantenga la incertidumbre que debería ser uno de los elementos esenciales que tendría que despejar este modelo", añade la Federación. Además, CCOO ha recordado que esta propuesta de modelo de financiación no responde al cumplimiento del Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía firmado con los sindicatos el pasado 13 de marzo. "No se ha negociado con nosotros, ya que únicamente se nos ha informado de los primeros borradores", ha explicado.

El sindicato ha advertido que "si finalmente se aplica en los términos planteados, indicaría que el Gobierno andaluz persevera en su política de deterioro y desgaste del sistema universitario público marcando claramente que es la Consejería de Hacienda, a la que hace referencia el mismo documento, la que solaparía las competencias económicas en materia de universidades sobre la propia Consejería de Universidad a la hora de la aplicación efectiva del modelo de

financiación universitaria en Andalucía".