CCOO advierte del "preocupante" aumento de las enfermedades profesionales en la provincia de Jaén

Archivo - Concentración frente a Subdelegación contra la siniestralidad laboral/Archivo - UGT - Archivo

JAÉN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha advertido del "preocupante" aumento de las enfermedades profesionales, especialmente en los sectores más precarios y feminizados. Según el sindicato, Jaén destaca como una de las provincias a nivel nacional con mayor siniestralidad laboral y con un aumento de las enfermedades profesionales, lo que muestra "un patrón preocupante que exige medidas urgentes".

El análisis de los datos de siniestralidad laboral y enfermedades profesionales en Andaucía correspondientes a enero-septiembre de 2025 evidencia que "aunque la siniestralidad total desciende mínimamente (-1,44%), la tendencia a la baja se frena respecto a meses anteriores".

Además, se observan "repuntes graves" en determinadas provincias, entre ellas Jaén y en los accidentes graves e in itinere, "reflejo de la persistencia de un modelo productivo de alto riesgo, basado principalmente en agricultura, construcción, transporte y hostelería".

En el caso de Jaén, los accidentes totales descienden ligeramente --de 4.548 a 4.482--, pero los siniestros graves suben de 90 a 92, los accidentes in itinere graves aumentan un 20 por ciento aunque la mortalidad laboral baja de 14 a ocho fallecimientos.

Desde CCOO se ha subrayado en un comunicado los "niveles desproporcionados de siniestralidad grave en los sectores más presentes en la provincia" y que "solo la suerte y no la prevención interviene en que un accidente grave no engrose la lista de accidentes mortales".

El aumento de los accidentes in itinere 2,65 por ciento, especialmente los mortales con un 10,65 por ciento, es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que desciende esta siniestralidad en hombres, se trata por tanto de "un fenómeno altamente feminizado al que afectan factores como la precariedad, el tiempo parcial, los horarios fraccionados, la doble presencia y un mayor uso de vehículo privado para los desplazamientos".

En cuanto a las enfermedades profesionales, Andalucía se mantiene como la quinta comunidad autónoma en número de partes comunicados que no se traduce en una mayor incidencia relativa, donde las mujeres representan el 58,8 por ciento de partes comunicados --854 de 1.452-- siendo el grupo 2 correspondiente a agentes físicos el más representativo.

Para CCOO, esta tendencia confirma que las mujeres "están más expuestas a riesgos infravalorados o invisibilizados". Desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO en Jaén, se ha incidido en que la prevención "no es un mero trámite ni un documento quitamultas", sino que "ha de estar integrada en los puestos de trabajo de todas las empresas" hasta lograr el dato de cero siniestralidad.