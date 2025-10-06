CCOO-A advierte de que la reforma de la ley que afecta a suelos contaminados pone "en riesgo salud y ecosistemas"

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente de CCOO de Andalucía, Sergio Santos, ha explicado este lunes que el Gobierno andaluz pretende aprobar una modificación del articulado de la norma que afecta a los suelos contaminados reproduciendo textualmente el artículo 22 del Decreto-Ley 2/2020, que, según explica, "ya fue declarado inconstitucional y que generaba un riesgo potencial para el medioambiente y la salud de la ciudadanía andaluza".

En un comunicado, Santos ha señalado al respecto que la propuesta del Ejecutivo andaluz "no contempla el uso de las mejores técnicas disponibles con las que eliminar y tratar los suelos contaminados y supone un retroceso en materia medioambiental, sanitaria e incluso un perjuicio para la creación de empleo de calidad".

Entre los principales riesgos que entraña esta modificación, como apunta el dirigente, está la del uso de técnicas de confinamiento 'in situ', de manera que al encapsular los contaminantes sin eliminarlos, "se aumenta el riesgo de filtraciones y de contaminación de suelos y aguas, afectando a ecosistemas y salud pública".

Por otro lado, CCOO ha denunciado que el Gobierno andaluz pretende implantar este cambio "al margen del diálogo social y restringir la participación pública ayuntamientos y propietarios". "Creemos que estos procesos deberían ir acompañados, obligatoriamente, de un programa técnico de control y seguimiento de aplicación, habilitándose un sistema donde primen siempre la transparencia y el acceso a la información pública", ha defendido el sindicato.