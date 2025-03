CCOO-A afea a la Junta "la desinformación" a los empleados de la Agencia de Medio Ambiente ante una posible subrogación

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de CCOO en Andalucía ha recriminado este jueves a la Junta de Andalucía la creación de una nueva Agencia de Emergencias (EMA) que supondría la subrogación de los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya). Una situación por la que ha reprochado "la falta de información" hacia los trabajadores y "el incumplimiento" de las medidas establecidas, avisando, a su vez, de los "riesgos" de este proceso y, sobre "la complicada situación" en que podía quedar la Agencia Amaya.

En una nota de prensa, CCOO ha afirmado que, desde hace meses, han estado comprobando que el diálogo social con las diferentes consejerías, con la dirección de Amaya y con todos los interlocutores de la administración, "ni está ni se le espera". Una situación que, según el sindicato, se puso en evidencia en la Mesa General de Función Pública, donde todas las centrales sindicales presentes --CCOO, UGT y CSIF-- le enmendaron la plana al Director Gerente de AMAYA, Javier de Torre, afirmando que "tuvo la ocurrencia de asegurar que el proceso de subrogación estaba siendo negociado con los representantes de los trabajadores".

"Los trabajadores estamos más que cansados de los incumplimientos y mentiras; mentiras como recuperar la antigüedad, aun teniéndolo acordado, mentiras como negociar la subrogación de los trabajadores de Amaya a EMA, aun siendo de obligado cumplimiento", ha criticado CCOO.

Asimismo, la organización sindical ha señalado que la realidad actual es que los representantes de los trabajadores "están ausentes en cualquier toma de decisión". Por ello, ha afeado a la Junta de Andalucía que no haya negociado con ellos el protocolo de subrogación ni que hayan dado listados de trabajadores a subrogar. "Ni siquiera se ha compartido con nosotros los criterios a seguir, porque se ha hecho un reparto de personal a dedo, sin criterio técnico alguno", ha añadido.

Según CCOO, la prerrogativa que deberían tener los gestores públicos de las consejerías y las agencias, "que no es otro que velar por la mejor gestión de los recursos públicos, financieros y humanos no existe". En esta línea, CCOO ha criticado que se han creado dos agencias "sin poner recursos humanos y presupuestarios necesarios" y por lo que "se están viendo las consecuencias", como que los vehículos del dispositivo Infoca "no cumplen con las características y necesidades mínimas para realizar el trabajo preventivo y mucho menos el de extinción".

"Desde CCOO avisamos de que pueden ser un peligro para el personal; la pasada semana se realizó una prueba para comprobar la capacidad de carga de las nuevas furgonetas, y estas se excedan en más de 200kg, por lo que ni siquiera pueden cargar con el personal y sus respectivos equipos; recordamos que el contrato de vehículos ascendió a más de 20 millones de euros", han manifestado desde la organización.

En este sentido, el sindicato ha trasladado que escasean las herramientas y los elementos de trabajo como hojas de corte, cadenas para las motosierras, limas para afilar las cadenas y muchos elementos básicos para realizar las tareas preventivas encomendadas al Infoca y otras cuadrillas. Además, ha afirmado hay "contratos esenciales que están atascados", como el de limpieza de vestuario o agencia de viajes, "que provocan falta de seguridad en el trabajo, adelanto de gasto directamente por parte de los trabajadores para poder hacer su trabajo".

Según el sindicato, el reparto de funciones entre el personal "está siendo caótico" y, ademnás, ha recalcado que "la incertidumbre es la tónica general", ya que los trabajadores de servicios horizontales --informática, recursos humanos, contratación, prevención de riesgos o almacenes-- de la nueva Agencia "no saben en muchos casos cuáles serán sus funciones y los que se quedan en AMAyA están desbordados".

"La realidad es que el reparto de los materiales, la maquinaria, las herramientas y los recursos humanos entre agencias, está siendo un auténtico despropósito en el que se están dando situaciones muy desagradables entre compañeros y compañeras, evidenciando que sin más recursos, tanto humanos como financieros, estas dos Agencias Amaya y EMA no podrán ser plenamente operativas", ha denunciado COO.

De este modo, ha calificado estas circunstancias como "una situación escandalosa de mala gestión pública y de maltrato a la plantilla", reafirmando que la plantilla "lleva ya casi dos años en una situación que les genera ansiedad e incertidumbre y que parece que no tiene visos de solucionarse a corto plazo". Por este motivo, CCOO ha manifestado su rechazo a esta situación y ha avisado de que presentará quejas ante la autoridad laboral por toda la situación "irregular" en el proceso de subrogación de personal.

"Desde CCOO esperamos que quienes han tomado la decisión de sacar dos Agencias de una, ahora estén a la altura, cosa que hasta la fecha no han hecho, y empiecen a tomar decisiones que terminen en más recursos y en un diálogo social real y efectivo", ha trasladado el sindicato, destacando que se trata de "una obligación moral cumplir con las promesas hechas a la plantilla como son mantenimiento de la actividad, estabilidad laboral y abono de la antigüedad".