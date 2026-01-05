CCOO afirma que "siguen existiendo" retrasos en mamografías y pruebas diagnósticas en los hospitales de Granada

GRANADA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado este lunes que "siguen existiendo retrasos" en la realización de mamografías y pruebas diagnósticas en los hospitales de la provincia de Granada.

CCOO denunció el pasado abril que en el Distrito Granada-Granada metropolitano se "perdían" el 30 por ciento de las citas para mamografías, "ya que no llegaban a las pacientes la comunicación de dichas citas".

Afirma el sindicato que de los cinco mamógrafos que tenían en este distrito, "solo estaban funcionando dos, ya que dos se quedaron obsoletos y otro nuevo estaba sin instalar".

CCOO relata que este último mamógrafo ya está instalado "pero sigue sin usarse, es más, está instalado en una consulta de una profesional que se ha visto desplazada de su lugar de trabajo" y "mientras, los servicios de radiodiagnóstico de los centros hospitalarios siguen siendo infrautilizados aumentando las listas de espera para pruebas diagnósticas".

El sindicato lamenta que "en vez de dotar estos servicios de recursos humanos" se ha sacado una nueva licitación para pruebas diagnósticas, el pasado 10 de diciembre, por valor de más de 62 millones de euros, para la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria de realización de pruebas diagnósticas a usuarios del SAS de la provincia de Granada en centros sanitarios y servicios privados de la provincia de Granada y provincias limítrofes.

Además, denuncian desde el sindicato, en el hospital Clínico San Cecilio el servicio de RX "no funciona fines de semana ni noches ni festivos mientras que citan a pacientes para pruebas diagnósticas en los hospitales privados en festivos e incluso, en uno de ellos, a altas horas de la madrugada".

Asimismo el hospital de Alcalá la Real, perteneciente al Hospital Universitario Virgen de las Nieves, "la falta de radiólogos hace que sigan existiendo retrasos en la realización de mamografías y otras pruebas diagnósticas".

Por todo ello, desde CCOO Sanidad Granada exigen al Gobierno andaluz "que deje de mentir, y que admita que se van a derivar a la sanidad privada 2.000 mamografías y resonancias magnéticas de mama", recordando que "un diagnóstico precoz puede salvar vidas, en todos los casos y mejorar el pronóstico de cualquier enfermedad".