CCOO alerta del "bloqueo" de la promoción interna en Emproacsa

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en Emproacsa-Aguas de Córdoba ha criticado "la situación de bloqueo que sufre el personal técnico de la empresa provincial", cuya trayectoria profesional se encuentra "totalmente estancada". Actualmente, "la plantilla con titulación universitaria percibe retribuciones muy por debajo del mercado, una precariedad salarial que resulta inaceptable dada la alta responsabilidad exigida".

Así lo ha explicado CCOO en una nota en la que ha añadido que a este escenario se suma "un deterioro del clima laboral y una carga de trabajo que, en la mayoría de los casos, excede las funciones propias de cada puesto, obligando a los profesionales a asumir tareas de categorías superiores sin reconocimiento ni compensación alguna".

Para el sindicato, "esta desmotivación se agrava ante el nulo desarrollo de la RPT y la cuestionable política de recursos humanos de la empresa", pues "mientras se promociona a dos jefaturas de servicio al rango de 'Coordinador', las vacantes generadas no se cubren, eliminando cualquier posibilidad de promoción interna para el resto de la escala técnica". "Ante esta falta de perspectivas y la imposibilidad de adecuar el trabajo a la realidad operativa", desde CCOO han advertido que "parte del personal cualificado" se está "planteando seriamente abandonar la empresa".

Emproacsa "no puede permitirse esta fuga de talento provocada por su propia falta de voluntad para negociar condiciones dignas y un desarrollo profesional justo para todos", han señalado desde CCOO, que agregando que a esta situación se suman "las denuncias individuales de personal administrativo y operario que viene realizando funciones correspondientes a categorías superiores sin el reconocimiento".

Para el sindicado, esta problemática se enmarca en "una situación más amplia que afecta al conjunto de la plantilla de la empresa pública dependiente de la Diputación de Córdoba, caracterizada por la falta de personal, el aumento de la carga de trabajo y el bloqueo de la promoción interna".

Así las cosas, CCOO ha advertido de que "la falta de cobertura de puestos está provocando una sobrecarga generalizada en la plantilla", lo que deriva en "un incumplimiento de los descansos". Además, han señalado que "el elevado grado de eventualidad existente en la empresa está siendo utilizado en algunos casos para cubrir necesidades permanentes, lo que podría suponer un uso inadecuado de la contratación temporal".

Este contexto está generando "un profundo desgaste entre los trabajadores, así como un escenario que puede derivar en una futura pérdida de personal cualificado, con el consiguiente impacto en la calidad del servicio público", ha afirmado CCOO, que ha exigido a la Dirección de Emproacsa "la convocatoria inmediata de los procesos de promoción interna pendientes; la cobertura de los puestos vacantes recogidos en la Relación de Puestos de Trabajo y la planificación de los recursos humanos para garantizar un servicio público de calidad".

Desde la organización sindical han avisado de que, "de no adoptarse medidas en el corto plazo, se intensificarán las acciones y movilizaciones para exigir una solución a esta problemática".