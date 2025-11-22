CCOO alerta del "grave repunte" de la violencia machista en Granada y exige más recursos y coordinación institucional

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Granada ha presentado su informe anual sobre violencia de género, con motivo del 25N, un documento que "vuelve a situar a la provincia entre las más castigadas por la violencia machista en el conjunto de Andalucía y del Estado", con un "grave repunte". Así, desde el sindicato han exigido más recursos y coordinación institucional.

Según los datos recogidos en el informe, incluidos en una nota, dos mujeres han sido asesinadas en Granada en 2024 y 2025, alcanzando un total de 44 mujeres asesinadas desde 2003, a manos de sus parejas o exparejas.

"Estas cifras sitúan a la provincia como una de las que presenta mayor tasa de víctimas mortales, con 10,5 mujeres asesinadas por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años", han manifestado a través de un comunicado.

La responsable de la Mujer de CCOO Granada, Clara Castarnado, ha advertido que se trata de una estadística "especialmente alarmante que evidencia que la violencia machista continúa siendo un problema estructural que requiere una respuesta más contundente". "Pese a los avances legislativos, las respuestas institucionales actuales siguen siendo insuficientes para proteger de forma efectiva a las mujeres", ha dicho.

Así, desde CCOO han indicado que "solo se ha ejecutado el 44% del presupuesto andaluz destinado a políticas de protección contra la violencia machista en 2024", al tiempo que han reclamado al empresariado granadino "la implantación efectiva de los protocolos contra el acoso sexual y el cumplimiento real de los planes de igualdad y los recursos laborales dirigidos a las víctimas".

En cuanto a las denuncias, han precisado que Granada registra "uno de los índices de denuncias más elevados de Andalucía, con 123,9 denuncias por cada 10.000 mujeres mayores de 15 años". "Si bien este dato puede reflejar un aumento de la visibilización y de la confianza en los recursos disponibles, también demuestra que la violencia no disminuye, sino que permanece instalada en la vida cotidiana de muchas mujeres", han apuntado.

También han criticado que las órdenes de protección "no crecen de manera proporcional al incremento de denuncias, lo que deja a muchas mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad".

"Y es que la insuficiencia de recursos, la falta de personal especializado, la escasa coordinación entre administraciones y la ausencia de una formación adecuada para el personal que atiende estas situaciones, agravan un problema que requiere una intervención más amplia y transversal", han aseverado desde el sindicato.

Castarnado ha recordado que "la violencia machista también impacta en la situación económica, laboral y social de las mujeres: muchas pierden su empleo, ven frenadas sus oportunidades o deben abandonar su entorno por falta de alternativas habitacionales seguras".

En la nota han apuntado que el informe de CCOO refleja, además, una caída del 80% respecto a 2023 en los contratos bonificados para víctimas de violencia de género en Granada. Por ello, han llamado al empresariado "a utilizar este recurso esencial y a no mirar hacia otro lado, porque la violencia de género también les interpela".

Además, desde CCOO han considerado "vital" que la Junta de Andalucía impulse una política "integral que aborde la violencia de género más allá del ámbito policial o judicial, incluyendo medidas en empleo, vivienda, salud mental y educación".

En definitiva, desde CCOO Granada han reclamado "el refuerzo urgente de los servicios de atención a víctimas en Granada, más personal especializado en violencia de género, formación obligatoria y continua para el personal público, aumento de los recursos de acogida y viviendas de emergencia, mejor coordinación entre servicios sociales, salud, educación, judicatura y cuerpos policiales y, por último una auditoría pública y transparente sobre los fondos destinados a combatir la violencia machista".

También han hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en la manifestación del 25 de noviembre que parte desde la Fuente de las Batallas a las 18.00 horas, convocada por la Plataforma 25N/8M y el Espacio Feminista Unitario de Granada, para exigir "una respuesta firme y valiente frente a la violencia machista".

CAMPAÑA 'NOS TOCA'

Asimismo, en este 25N, CCOO presenta la campaña 'Nos toca. CCOO actúa contra las violencias machistas', para reafirmar su compromiso ante el aumento de la violencia contra las mujeres y el avance de discursos negacionistas que amenazan las políticas de igualdad.

El sindicato alerta de que estas actitudes también "surgen desde las instituciones, como ocurrió en el Ayuntamiento de Granada, que nombró jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local a un subinspector hoy condenado por malos tratos", han señalado.

El sindicato, ha remarcado Castarnado, "no es ajeno a la realidad estructural que viven las mujeres", por lo que ha insistido en "la necesidad de que los entornos más próximos, incluidos los centros de trabajo, se impliquen activamente en la erradicación de las violencias".

Dentro de la campaña, el sindicato ha elaborado una guía sindical de recursos y derechos destinada a sus más de 112.000 delegadas y delegados. "Queremos que nuestros delegados y delegadas se conviertan en referentes directos contra la violencia en los entornos laborales", ha dicho, apuntando que esta guía proporcionará "herramientas para acompañar a mujeres que sufren violencia de género o violencia sexual, y orientar sobre recursos, medidas laborales y derechos disponibles".