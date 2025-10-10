CCOO Andalucía rechaza la ampliación de la apertura comercial en domingos y festivos propuesta por la patronal

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha subrayado que las personas trabajadoras de grandes almacenes en la comunidad "no quieren trabajar gratis los domingos y festivos", tras los datos ofrecidos por la patronal Anged sobre el incremento de los horarios comerciales, argumentando que esta información "recoge una opinión descontextualizada y totalmente parcial que no responde a la realidad de un sector que mantiene unas condiciones laborales especialmente precarias en las empresas más beneficiadas por esta desregulación de horarios; es decir, las grandes superficies y empresas afincadas en los centros comerciales, en las que el trabajo en domingos y festivos se paga como un día laborable".

El sindicato aclara --mediante un comunicado-- que Anged no representa los intereses de todo el sector del comercio, "por lo que no puede extrapolar el resultado de una encuesta a la apertura indiscriminada y en las mismas condiciones para todo el comercio en Andalucía".

En una encuesta de opinión elaborada por Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), a través de Sigma Dos, se manifiesta que el 52% de la población andaluza declara estar de acuerdo con ampliar la apertura comercial más domingos y festivos.

En este sentido, la federación de Servicios de CCOO de Andalucía explica que "Anged quiere ampliar los horarios de aperturas en domingos y festivos en Andalucía a coste cero, sin respetar la voluntariedad, sin ampliar el empleo, sin incrementar sus plantillas y sin negociar una justa compensación por el esfuerzo adicional que eso supone. En resumen pretende que las plantillas cobren lo mismo por trabajar un día festivo que un lunes".

CCOO ha recordado que Andalucía, "con la única excepción de Madrid, es ya la comunidad autónoma con la mayor desregulación de horarios comerciales debido al Decreto Ley 2/2020 aprobado por el Gobierno de Moreno Bonilla, que con la excusa de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) abrió una puerta trasera para una liberalización salvaje de los horarios comerciales, consiguiendo que haya municipios de Andalucía que pueden abrir hasta 42 de los 52 domingos que hay al año, a los que hay que sumar también los días festivos de apertura autorizada".

El sindicato ha apuntado que la liberalización indiscriminada de horarios constituye "un modelo claramente desequilibrado que favorece exclusivamente a las grandes superficies, amenaza la sostenibilidad del tejido comercial local y precariza las condiciones laborales de miles de personas trabajadoras".

Además, CCOO ha destacado que en varios municipios y capitales de provincia, entre los que se encuentran Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada, Cádiz o Sevilla, empresarios, organizaciones de consumidores y los sindicatos más representativos "han solicitado ya ser quienes definan sus propias ZGAT y quienes marquen los horarios de apertura en función de la realidad del sector, adaptados a las necesidades concretas de cada municipio y con informes independientes del impacto en el empleo y en el consumo".

CCOO ha insistido en que la ampliación de los horarios comerciales "tiene un efecto directo en el deterioro y precarización de las condiciones laborales, ya que la realidad es que, actualmente, la apertura en domingos y festivos no ha generado nuevos empleos de calidad, condenando a las personas trabajadoras del sector --en su mayoría mujeres-- a renunciar a su vida personal, familiar y social, perjudicando gravemente la conciliación, sin incrementar salarios ya que el trabajo en domingos y festivos en grandes almacenes tiene coste cero, intensificando jornadas y generando mayores cargas de trabajo con el mismo personal".

Ante esta situación, el sindicato ha reiterado "la necesidad de apostar por un modelo de comercio de futuro, sostenible, equilibrado y con diversidad de formatos, que incorpore al comercio local y de proximidad, contribuya a la creación de empleo de calidad, dignifique las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector, genere actividad y vida en los cascos urbanos y apueste por un consumo responsable".