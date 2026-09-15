CCOO asegura que el aumento del IPC hará trabajar "a pérdidas" y UGT pide una revisión al alza del SMI

Archivo - Imagen de archivo de una persona repostando en una gasolinera. - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha pedido este martes una revisión inmediata al alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y aumentos salariales en los convenios colectivos que permitan hacer frente al incremento del coste de la vida, después de que la inflación haya vuelto a repuntar con fuerza durante el mes de agosto.

Según ha informado UGT-A y CCOO-A en una nota, el secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, ha alertado sobre el aumento del coste de la vida y los salarios, y ha destacado que desde el mes de julio "los trabajadores andaluces trabajamos literalmente a pérdidas". Según ha manifestado el dirigente sindical, el incremento del IPC en el mes de agosto ha elevado la inflación al 4% interanual, frente a un incremento de los salarios pactado en los convenios colectivos del 3%.

Ante este desequilibrio, Frejo ha remarcado que "desde el mes pasado y hasta final de año, los trabajadores andaluces estaremos trabajando básicamente perdiendo poder adquisitivo, es decir, a pérdidas". Ante esta situación, el sindicato ha vuelto a exigir al empresariado andaluz una mayor responsabilidad y esfuerzo en las mesas negociadoras para que tengan en cuenta que la clase trabajadora en Andalucía "no puede seguir perdiendo calidad de vida", ha manifestado.

De no ser así, el responsable de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía ha advertido que "esta realidad se pone de manifiesto de manera inmediata o se planteará un otoño y un invierno de conflicto".

Según los datos publicados por el INE, los precios aumentaron en Andalucía un 0,7% respecto a julio, mientras que la tasa interanual se elevó hasta el 4%, siete décimas más que el mes anterior y tres décimas por debajo de la registrada en el conjunto del Estado, situada en el 4,3%. Se trata de la tasa interanual más elevada en Andalucía desde abril de 2023. Por su parte, la inflación subyacente se reduce una décima, hasta el 2,8%.

Por su parte, UGT ha advertido de que el repunte de la inflación vuelve a golpear directamente a las economías familiares, especialmente a aquellas con menores ingresos, que destinan una mayor parte de sus salarios a cubrir necesidades básicas.

Igualmente, el sindicato ha manifestado también otros factores que están reduciendo la capacidad adquisitiva de las familias trabajadoras. Los costes energéticos de los hogares aumentaron un 5,6% solo durante el último mes y acumulan un incremento interanual del 16,4%. A ello se suma el Euríbor a un año, situado en el 2,954%, que vuelve a subir por segundo mes consecutivo y se encuentra muy por encima del 2,114% registrado un año antes. Los alquileres en Andalucía también aumentaron otras dos décimas durante agosto y acumulan un encarecimiento interanual del 2,5%.

Para UGT Andalucía, estos datos demuestran que el IPC no puede analizarse únicamente como una variable económica. "Detrás de cada décima de inflación hay familias que tienen que pagar más por llenar la cesta de la compra, mantener su vivienda, afrontar los suministros o llegar a final de mes".

Ante esta situación, UGT ha considerado prioritario revisar el SMI para impedir que el incremento de los precios absorba las mejoras salariales conseguidas por quienes tienen las remuneraciones más bajas. Esta medida cobra especial importancia en Andalucía, donde elevar los suelos salariales supone además una herramienta fundamental para combatir la desigualdad y reducir las brechas existentes con el conjunto del Estado. Para UGT, tener un empleo debe garantizar ingresos suficientes para desarrollar un proyecto de vida digno, pero la respuesta no puede limitarse al SMI".

Por otro lado, el sindicato ha defendido que "2026 debe ser el año de avanzar decididamente en los salarios y ha reclamado que el nuevo AENC dé el impulso necesario a la negociación colectiva, acompañado de la extensión de cláusulas de garantía salarial eficaces que impidan que futuras desviaciones de la inflación vuelvan a trasladarse directamente al bolsillo de los trabajadores".

Asimismo, UGT ha considerado que "mejorar las nóminas no será suficiente si una parte creciente de esas mejoras termina absorbida por gastos esenciales". Así, "el acceso a la vivienda constituye uno de los ejemplos más claros, especialmente para los jóvenes y los hogares con menores rentas".

Por ello, el sindicato ha solicitado "actuar en las dos vertientes: mejorar las rentas del trabajo y reducir el peso desproporcionado que la vivienda, la energía y otros bienes y servicios esenciales tienen sobre las economías familiares".

Por último, UGT-A seguirá defendiendo una negociación colectiva que gane salarios, un SMI que garantice dignidad, unos servicios públicos que protejan a la ciudadanía y políticas que reduzcan el coste de las necesidades esenciales. "El crecimiento económico solo puede considerarse sólido cuando sus avances llegan también a las nóminas y a la vida cotidiana de los trabajadores", ha concluido.