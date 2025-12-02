CCOO: La Ley andaluza de Universidades nace "sin compromiso financiero" y amenaza la estabilidad de la pública

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A ha comparecido este lunes en el Parlamento andaluz para valorar el Proyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA). El sindicato ha asegurado que la Ley de Universidades "nace sin compromiso financiero y amenaza la estabilidad de la pública".

Según ha detallado CCOO en una nota, el sindicato ha advertido que "supone un paso más para la regresión que está sufriendo el sistema universitario público debido a la política privatizadora del Gobierno andaluz y que agrava un modelo de financiación insuficiente", pese a que el Ejecutivo ha acumulado "superávits muy elevados" en los últimos ejercicios.

"Esta situación no es casual", ha advertido la organización, que ha agregado que "cinco universidades entraron en números rojos en 2024 y todo apunta a que en 2025 lo harán todas, mientras el Gobierno andaluz ha aprobado cinco nuevas universidades privadas".

En este sentido, el sindicato ha subrayado en su comparecencia que la solvencia de las universidades públicas "es esencial para la economía andaluza" y ha resaltado que representan el 2,96% del PIB regional y que son "las que más contribuyen a generar tejido económico" en su entorno.

En relación, han matizado que "la LUPA no ha incorporado ninguna garantía financiera que haya asegurado su sostenimiento" y, además, ha impuesto la obligación de captar un 25 por ciento de financiación externa "sin un marco estable, suficiente y realista que permita planificar los presupuestos plurianuales que la propia ley exige".

Por ello, la organización sindical ha pedido dos compromisos básicos. Por un lado, la fijación en la ley de la senda para alcanzar el 1 por ciento del PIB destinado al sistema universitario, tal como recoge la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y por otro lado, la incorporación de una cláusula de salvaguarda "que garantice al menos el mantenimiento de las partidas de un ejercicio a otro" y que permita "las revisiones salariales, el crecimiento vegetativo de las plantillas y el cumplimiento de acuerdos, disposiciones legales y resoluciones judiciales".

Asimismo, el sindicato ha enfatizado en la política privatizadora del Gobierno, y ha precisado que exigen "eliminar cualquier vía de subvención, directa o indirecta, para las universidades privadas, incluyendo becas públicas aplicables a su alumnado".

En esta línea, ha asegurado que no van "a permitir un modelo universitario concertado que rompa la igualdad de oportunidades y consolide el elitismo social". Asimismo, CCOO ha rechazado las titulaciones "espejo" creadas para las privadas y ha pedido que cualquier ampliación de plazas se realice en la oferta pública con financiación, personal e infraestructuras adecuadas.

Por otro lado, el sindicato ha insistido en que no puede mantenerse el "doble rasero" para las universidades privadas --especialmente las de formación 'online'-- y ha exigido que cumplan todos los estándares de calidad, inspección y evaluación en igualdad con las públicas. También ha demandado "un régimen estricto de incompatibilidades para impedir el trasvase de recursos humanos y materiales desde lo público hacia lo privado".

No obstante, CCOO ha avisado de las "injerencias en la autonomía universitaria", y han apuntado que no van a aceptar "que quienes no forman parte del sistema público voten sobre competencias que les son ajenas".

Además, la organización sindical ha afeado la creación de una "nueva figura de profesorado cuya regulación corresponde al Estado y que incrementaría la precariedad, así como discriminaciones entre colectivos en función de su vinculación contractual", cuestiones que habían sido corregidas por sentencias favorables a CCOO, según han indicado.

Por último, CCOO ha señalado que la LUPA contiene "elementos regresivos" que fueron advertidos en el marco del diálogo social durante el proceso de su elaboración, y han agregado al respecto que resulta "evidente que no han sido oídos y que pueden suponer un cambio de modelo que podría afectar gravemente al Sistema Público de Educación Superior en Andalucía".