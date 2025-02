CCOO asegura que el TSJA "les ha dado la razón" y la Junta tendrá que abrir la Bolsa Única al personal de Administración

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras la denuncia interpuesta por CCOO-A ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Sala de lo Social del TSJA "obliga a la apertura de la Bolsa Única Común (BUC) del personal laboral de Administración General de la Junta de Andalucía para aportar nuevas solicitudes y nuevos méritos", según el sindicato.

Como ha detallado la organización sindical en una nota de prensa, el TSJA ha condenado a la Junta de Andalucía a que "de manera inmediata" proceda a la apertura del proceso de actualización de la Bolsa, debiendo permitir a las personas interesadas la aportación de nuevos méritos.

"El tribunal da así la razón a CCOO y considera que el proceso de actualización se debería haber iniciado a partir del primer trimestre de 2023, interpretándose que en esta fecha debería haberse dispuesto por la Administración lo necesario para que pudiera haberse iniciado el procedimiento de actualización de los listados definitivos publicados, conforme a lo regulado en el Reglamento", ha asegurado el sindicato.

El mismo había criticado en "numerosas ocasiones" el incumplimiento del reglamento de Bolsa y del Acuerdo suscrito por Administración y sindicatos que contemplaba la apertura para actualizar méritos y poder presentar nuevas solicitudes a partir de abril de 2023.

Ante la falta de respuesta de la Junta de Andalucía, CCOO realizó diversas acciones, incluyendo movilizaciones, y recurrió a la vía judicial para hacer cumplir los acuerdos. "Denunciamos que la bolsa estaba desactualizada, ya que la única vez que se abrió y se cerró el plazo para presentar solicitudes fue en diciembre de 2019", ha relatado la organización sindical.

Según ha explicado, "desde esa fecha han cambiado en muchos casos las circunstancias personales y familiares de las personas participantes". Al no abrirse la bolsa "no ha existido posibilidad de modificar las opciones de localidad, tipo de contrato, etcétera por las que se optaron en 2019". "También hay personas que llevan más de cuatro años trabajando en contratos temporales que no han podido alegar su experiencia ni méritos conseguidos", han explicado.

Por último, CCOO-A ha valorado como "muy positiva" esta sentencia, argumentando que "la desactualización de esta bolsa va en detrimento del buen funcionamiento de los servicios públicos que presta la Administración Autonómica andaluza".

Asimismo, insta a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública a que cumpla lo estipulado en la sentencia "en el plazo más breve posible".