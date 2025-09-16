CCOO-A avisa de que las ayudas del Gobierno central a la vivienda son "insuficientes" pero van en "dirección correcta"

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Carteles de 'Se alquila' pegados en un edificio, a 28 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Juventud de CCOO-A, María Núñez, ha valorado este martes como "insuficiente, pero en la dirección correcta" la ayuda anunciada por el Gobierno central de hasta 30.000 euros para facilitar el acceso de los jóvenes al alquiler de una vivienda VPO con opción de compra.

En un audio difundido a los medios, Núñez considera que estas medidas contribuyen a la emancipación y la mejora de las condiciones de vida de la juventud, aunque insiste en que "son necesarios avances más valientes".

La representante sindical ha exigido la actuación inmediata del Gobierno andaluz y la puesta en marcha de medidas específicas para los jóvenes de la comunidad, criticando que "Andalucía no puede seguir mirando para otro lado mientras miles de jóvenes se ven obligados a retrasar su vida por no poder pagar un alquiler o acceder a una vivienda digna".

En relación a la futura Ley de Vivienda, Núñez ha lamentado que "no cubre todas las necesidades de la juventud" y ha calificado la norma de "regresiva", reprochando que "no apuesta por ampliar la oferta de vivienda a precios asequibles ni por establecer ayudas públicas suficientes para facilitar el acceso tanto a la compra como al alquiler", relegando "una vez más a la juventud y a los colectivos más vulnerables a un segundo plano".

Finalmente, ha reclamado "políticas reales y valientes que pongan a la juventud andaluza en el centro" y ha denunciado que, "mientras el gobierno central da pasos tímidos, Andalucía sigue de brazos cruzados, dejando su juventud atrapada entre alquileres imposibles y promesas vacías".