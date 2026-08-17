CCOO-A califica de "crítica" la situación actual del dispositivo del Infoca con "incumplimiento" de coberturas

Bomberos actuando en el incendio de Alosno (Huelva). - INFOCA

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha calificado este lunes de "crítica" la situación actual del dispositivo Infoca en el ecuador de la campaña de peligro alto de incendios forestales. La organización sindical ha alertado de que "el incumplimiento de las coberturas operativas supone un riesgo extremo que podría agravarse", confirmando la "falta" de un dispositivo cubierto al 100% en la comunidad.

En una nota de prensa, la central sindical ha subrayado que "la deficiente gestión administrativa ha mermado la capacidad operativa del servicio público". El secretario general de la sección sindical en la Agencia EMA, Raúl Mena, ha advertido de que "actualmente, faltan por contratar más de 250 bomberos forestales en el dispositivo, y mucho nos tememos que se queden sin cubrir".

Esta falta de personal se debe principalmente al incumplimiento de los plazos de resolución de las Ofertas de Empleo Público (OEP) en curso, lo que ha provocado el agotamiento de las bolsas de trabajo. Para intentar paliar el déficit, se está recurriendo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un procedimiento que para estos casos "ralentiza" la incorporación de personal al requerir perfiles con una formación adecuada.

En ese sentido, la organización ha denunciado que las carencias en la primera línea de fuego, especialmente en Grupos de Bomberos Especialistas y Bomberos Conductores de Autobombas, han llevado a recolocar al personal de las torres de vigilancia, "desmantelando la estructura de detección temprana del Infoca". "Esta sobrecarga, la falta de formación, sumada a la falta de cobertura de las bajas de larga duración, ha derivado en un incremento significativo de los accidentes laborales respecto a ejercicios anteriores".

Asimismo, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, ha situado el origen del colapso en el traspaso del servicio a la nueva macroagencia. "Desde CCOO no nos opusimos a su creación, pero esta Agencia nació carente de medios humanos necesarios en recursos humanos y servicios horizontales para resolver los procesos administrativos en los plazos requeridos", ha afirmado Hurtado.

Además, ha criticado que "después de más de 210 kilómetros recorridos por el fuego, árbol a árbol, parcela a parcela, calcinándolo todo, la inacción no puede ser la respuesta", denunciando el negacionismo ante el cambio climático instalado en el Gobierno andaluz tras el pacto de Gobierno entre PP y Vox.

Este "colapso administrativo" mantiene "bloqueados" los concursos de traslado y promoción interna, obligando a cientos de trabajadores a permanecer desplazados lejos de sus hogares. Asimismo, los órganos de representación laboral, como el Comité Intercentros, se encuentran completamente paralizados por la falta de interlocución con la dirección de la Agencia.

CCOO ha añadido que "siguen sin resolverse deficiencias estructurales como la falta de Equipos de Protección Individual (EPI), el uso de furgonetas tipo turismo para el transporte de personal y la adquisición de vehículos autobomba que no cumplen con las prestaciones forestales necesarias".

CCOO de Andalucía ha reclamado la apertura inmediata de una "investigación exhaustiva" sobre el trágico incendio de Los Gallardos y ha exigido al Gobierno andaluz una "correcta gestión" de los recursos para "garantizar la seguridad laboral ante un incremento significativo de los accidentes respecto a años anteriores" y la activación inmediata de la interlocución paralizada en el Comité Intercentros.