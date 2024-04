CCOO cifra en diez las personas fallecidas en accidente laboral en lo que va de año en la provincia de Jaén

JAÉN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha cifrado en diez las personas fallecidas en accidente laboral en lo que va de año en la provincia de Jaén. El último, el registrado este miércoles en Alcalá la Real (Jaén) cuando falleció un trabajador al precipitarse por el hueco del ascensor que estaban instalando.

Señala en un comunicado que los accidentes al ir o volver del trabajo (in itinere) tienen la consideración de accidentes laborales. En lo que va de año en la provincia, CCOO ha registrado tres accidentes in itinere y "probablemente sean muchos más, ya que en ocasiones se contabilizan como accidentes de tráfico y no como accidentes laborales".

Asimismo, desde CCOO se indica que los datos oficiales que aporta la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía "no reflejan al completo la triste realidad en la que vivimos".

A día de hoy, sólo se disponen de datos oficiales hasta el mes de febrero y no se cuentan los ocurridos a los trabajadores autónomos, ni los de las personas que no tienen contrato de trabajo, y tampoco aparecen los accidentes de los que la mencionada Consejería no disponga de parte oficial.

"Pensamos que no se debe banalizar con una cuestión que está costando la salud cuando no la vida a las personas trabajadoras" y añaden que como sindicato no estarán satisfechos hasta que "el único número de accidentes que aparezca en las estadísticas sea cero".