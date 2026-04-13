CCOO se concentra para expresar su pesar ante el presunto asesinato de una mujer de 64 años por su expareja en Córdoba

Concentración de CCOO Córdoba en su sede en repulsa por la violencia machista y en honor de la mujer de 64 años asesinada presuntamente por su expareja en el barrio cordobés de Fuensanta el 13 de abril de 2026. - CCOO CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Personal y representantes de CCOO de Córdoba se han concentrado este lunes a las puertas de la sede del sindicato tras conocerse el asesinato de una vecina del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa, presuntamente, a manos de su expareja. Con este acto han querido mostrar su pesar ante este suceso y su compromiso con la lucha contra las violencias machistas.

Según ha emitido el sindicato en una nota, la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba, Cristina Soler, ha afirmado durante la concentración que "hoy nos convoca aquí el dolor, la rabia y una profunda tristeza". "Nos reunimos para guardar un minuto de silencio por nuestra vecina de Córdoba, cuya vida ha sido arrebatada hoy por la expresión más cruel e intolerable de la desigualdad, la violencia de género", ha apostillado.

En esta línea, Soler ha añadido que el minuto de silencio "no es un silencio de resignación, sino de denuncia, porque cada vez que una mujer es asesinada por violencia machista falla nuestra estructura, falla la protección y todos como sociedad".

Además, la responsable sindical ha enfatizado que "no podemos acostumbrarnos a las cifras", puesto que "detrás de cada número hay un proyecto de vida truncado y una familia rota". Por ello, según ha expresado, desde el sindicato "exigimos una vez más que se refuercen los recursos, la prevención y la educación. No daremos ni un paso atrás en la lucha contra el machismo".