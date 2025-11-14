CCOO se concentra en el Hospital de Montilla (Córdoba) y exige a la Junta más contrataciones

Delegados de CCOO se concentran ante el Hospital de Montilla y exigen a la Junta más contrataciones. - CCOO

MONTILLA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

Delegados de CCOO se han concentrado este viernes a las puertas del Hospital de Montilla (Córdobda) para trasladar a la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, "la necesidad de dotar de más personal al centro sanitario, para poder ofrecer a la ciudadanía de la comarca la atención sanitaria que requiere" y, en este sentido, le han reclamado "que cumpla lo pactado".

Según ha informado el sindicato en una nota, Botella ha acudido al centro sanitario para conocer las obras de ampliación del hospital montillano, que incorpora un nuevo edificio de más de 2.400 metros cuadrados destinados, principalmente, a consultas externas, laboratorio y dormitorios médicos.

El responsable de CCOO en el Hospital de Montilla, Francisco Muñoz de León, ha lamentado que "la ampliación del hospital no servirá de nada si no se aumenta la plantilla del centro", pues, "de nada sirve tener salas de exploración para especialidades como pediatría, medicina interna, digestivo, urología, oftalmología, traumatología y dermatología si no contamos con facultativos especialistas y el resto de personal necesario para que esas consultas y laboratorios funcionen".

Además, desde CCOO han insistido en que "el actual Área Sanitaria Sur debe dividirse en dos áreas", para "poder prestar el servicio de calidad que la población demanda y para que no ocurra como ahora, que muchas personas se ven obligadas a desplazarse porque en su hospital más cercano las carencias de personal y medios impiden tratar su dolencia, con los trastornos que ello conlleva para las familias".