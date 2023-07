CCOO Córdoba alerta sobre "la falta de medidas contra el calor" en el sector de la ayuda a domicilio

CÓRDOBA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha alertado este lunes sobre "la falta de medidas contra el calor en el sector de la ayuda a domicilio", y ha criticado "la falta de previsión y de sensibilidad de algunas de las empresas que gestionan este servicio en la provincia con sus trabajadoras".

En este sentido y en una nota, la secretaria general del mencionado sindicato, Sandra Terán, ha señalado que "en la mayoría de los casos no se ha hecho una correcta evaluación de riesgos de los puestos de trabajo de las auxiliares y no se tiene en cuenta que, en sus desplazamientos y en algunos domicilios y servicios, las personas trabajadoras están expuestas a un gran estrés térmico, especialmente en periodos de temperaturas extremas", como ocurre ahora.

De hecho, la responsable sindical ha afirmado que "CCOO ha tenido conocimiento de auxiliares que han tenido que asear a personas usuarias en cuartos de baño cerrados y con un calefactor encendido en plena ola de calor" y, además, "algunos domicilios en los que se presta servicio no están adaptados para combatir el calor o las personas usuarias, por dificultades económicas, no pueden hacer uso de aparatos de refrigeración".

Igualmente, "no es de recibo que se realice un servicio de paseo a primera hora de la tarde, con temperaturas que superan los 40 grados, porque en estos casos no solo se juega con la salud del trabajador sino también con la de la persona usuaria", avisando Terán que "debe predominar el sentido común y no se deberían permitir servicios al aire libre en las horas de más calor del día".

Por eso, CCOO ha reclamado que "en los meses de verano se deberían hacer ajustes en los horarios de los servicios para evitar las horas de más calor. Es una auténtica barbaridad acompañar a pasear a una persona anciana a las cinco de la tarde. En invierno es comprensible, pero ahora, con las temperaturas que sufrimos, es una irresponsabilidad y no quisiéramos tener que lamentar daños irreparables".

"Nuestro objetivo --ha añadido-- es la prevención, y por ello hacemos un llamamiento a las empresas, para que tomen medidas para paliar los efectos de las altas temperaturas, facilitando a las más de 5.300 trabajadoras del sector agua fresca y otras medidas de protección, como uniformes confeccionados con tejidos naturales, como lino o algodón, que faciliten la transpiración, etcétera".

Por último, desde CCOO se pide a las empresas del sector que, en la medida de lo posible, "ajusten los horarios de sus plantillas para que los trabajos más físicos se realicen en las horas más frescas del día, evitando jornadas partidas y estableciendo rutas que permitan reducir al máximo los desplazamientos".