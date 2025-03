CCOO Córdoba critica el "abandono" que sufren las instalaciones y el personal del Hospital Los Morales

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en el Hospital Los Morales de Córdoba ha criticado este miércoles el "abandono" que, a su juicio, sufren las instalaciones y el personal de dicho centro sanitario, adscrito al complejo hospitalario Reina Sofía, a cuya Dirección Gerencia ha remitido un escrito en el que señala "el trato discriminatorio que sufre el personal de Los Morales respecto al de otras intalaciones del complejo" del Reina Sofía.

Según ha informado el sindicato en una nota, la delegada de CCOO en el Hospital Los Morales, Ana Belén Acaiña, ha explicado que "dicho trato se debe a la falta de inversión en el edificio, que provoca carencias que no tienen en otros centros pertenecientes al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba".

Acaiña ha recordado que "no son pocos los años que, desde la Sección Sindical de CCOO, venimos reclamando mejoras en el edificio del Hospital Los Morales, pero la Dirección-Gerencia del Reina Sofía no lo valora como un bien para la sociedad cordobesa, y de ahí el estado de abandono del edificio por parte de la Consejería de Salud, que se limita a poner parches, que en la mayoría de las ocasiones no solucionan los problemas y, encima, generan problemas de salud y seguridad laboral".

Así, "el suelo del hospital se ha convertido en un tetris de vinilos que se han ido superponiendo unos a otros y que terminan despegándose y levantándose, cuando no hundiéndose y formando hoyos que ya han provocado más de una caída. De hecho, una compañera se rompió un hombro en una caída provocada por estas irregularidades", y a esto "hay que añadir que las uniones entre vinilos pueden provocar falta de higiene, por la imposibilidad de limpiar adecuadamente, lo que puede producir un acúmulo de gérmenes, virus y bacterias que podrían propiciar contagios".

Para la sindicalista, "no acaban ahí los posibles focos de infecciones", ya que "en las zonas no utilizadas del edificio, que son plantas enteras, se acumulan enseres y suciedad y las cucarachas, pájaros, ratas y otros animales campan a sus anchas, pudiendo ser portadores y transmisores de enfermedades", y es más, "en algunas de estas zonas todavía hay presente amianto, un producto altamente cancerígeno".

"Son muchas las zonas que tienen tuberías de uralita, compuestas de cemento y amianto, y que están al descubierto dentro del edificio, en plantas y alas que pueden parecer inutilizadas pero que, en realidad, están en constante uso para diferentes maniobras de mantenimiento del edificio, exponiendo al amianto a profesionales, como pueden ser los albañiles, fontaneros o técnicos de mantenimiento, que deben acceder a dichas zonas para arreglar averías, introducir cableado, realizar lecturas de temperaturas del agua y otras acciones imprescindibles para el correcto funcionamiento del hospital", según ha avisado Acaiña.

A todo ello, es decir, "a las deficiencias del edificio se suma la falta de personal, que está provocando una enorme sobrecarga laboral al personal existente, que se encuentra sometido de forma constante, tanto a riesgos físicos, como a riesgos psicosociales".