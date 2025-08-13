CCOO Córdoba instala en su fachada dos contadores de víctimas mortales, por accidente laboral y por violencia machista.

CÓRDOBA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Córdoba ha instalado en la fachada de su sede principal en la capital cordobesa, ubicada en Gran Capitán 12, un contador de víctimas mortales por accidente laboral a nivel provincial y autonómico, y un contador que muestra el número de mujeres asesinadas por violencia machista en el ámbito de la pareja y expareja a nivel estatal.

Según ha informado el sindicato en una nota, el objetivo de esta iniciativa es "mantener viva la memoria de las víctimas y concienciar a la ciudadanía sobre la grave lacra social que representa, tanto la siniestralidad laboral, como la violencia machista".

A este respecto, el secretario de Salud Laboral, Aurelio Martín, y la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba, Cristina Soler, han destacado la importancia de este gesto simbólico, ya que, según ha afirmado Soler, "estos contadores, no son sólo números, es un grito de alerta y un recordatorio constante de que la siniestrabilidad laboral y la violencia machista siguen cobrándose vidas cada día. Una vergüenza social que debemos erradicar".

Por su parte, Martín ha manifestado que "desde CCOO seguiremos denunciando esta realidad y trabajando diariamente para que la cifra de estos marcadores no vaya en aumento. Nuestro compromiso es firme con los derechos de las personas trabajadoras, su seguridad, la igualdad y la lucha contra las violencias machistas".