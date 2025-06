CCOO Córdoba traslada al PSOE su "temor" por el futuro de las universidades públicas

CÓRDOBA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Enrique Guerra, y el secretario de la Sección Sindical de CCOO en la Universidad de Córdoba (UCO), Juan Francisco Pedrazas, han mantenido un encuentro con el portavoz de Universidad del PSOE-A en el Parlamento andaluz, el cordobés Antonio Ruiz, y con la secretaria de Educación y Universidad del PSOE de Córdoba, Inmaculada Castaño, en el que han abordado el futuro de las universidades públicas andaluzas.

En este sentido y según ha informado CCOO en una nota, los responsables sindicales han trasladado a los representantes del PSOE su "temor por el futuro de las universidades públicas andaluzas, ante el empuje de las privadas, por la falta de financiación y la mayor carga burocrática, cuestiones que les impiden jugar con las mismas reglas en la modernización de una educación universitaria pública que dé soluciones rápidas a las necesidades de mercado".

Por otra parte, los representantes de CCOO-Enseñanza han hablado de la prevista Ley Andaluza para las Universidades (LUPA), "que acumula un retraso de 12 meses y que, a su vez, está paralizando otra ley necesaria, como es la Ley de la Ciencia en Andalucía".

Sobre esta cuestión, los responsables de CCOO han puesto de manifiesto que "la LUPA nace con un déficit de visión en el cumplimiento de los plazos que fijaba la LOSU". Una de las líneas rojas para el sindicato es "la inclusión en su articulado de la cláusula de salvaguarda en el modelo de financiación, tanto en su definición, como en la de los elementos que la componen".

En CCOO están concienciados "con que el déficit financiero, no solo es para el capítulo I (que ya dificulta la seguridad del cobro de las nóminas en algunas universidades andaluzas a partir de noviembre), sino que es extensible este déficit a otras partidas que vuelven a colocar a la universidad pública en desventaja, especialmente en infraestructuras, al coartar el uso de los remanentes".

Por otro lado, y en referencia a la situación del sistema educativo público, Enrique Guerra ha expresado su preocupación por "la situación que están viviendo una treintena de colegios públicos que no pueden utilizar los sistemas de climatización porque el Ayuntamiento de Córdoba no ha realizado las oportunas revisiones. Este es un tema pendiente tras años de falsas promesas y queda claro que las medidas arbitrarias no solucionan los problemas de climatización".