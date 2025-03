CCOO critica la falta de personal de Enfermería en las consultas externas de Cardiología del Reina Sofia de Córdoba

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha criticado este lunes la "pasividad de la Dirección de Enfermería" del complejo hospitalario, así como su "falta de previsión para garantizar la adecuada cobertura del personal de Enfermería en las consultas externas del Servicio de Cardiología" del Reina Sofía.

Así, según ha informado el sindicato en una nota, "la plantilla de estas consultas es de tres enfermeras y tres técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) por las mañanas y de una enfermera y un TCAE por las tardes" pero, según ha constatado CCOO, "se ha llegado a la situación de que una sola enfermera cubra todas las consultas en el turno de mañana, en el que se llega a atender a más de 130 pacientes diarios, a muchos de los cuales hay que hacer electrocardiogramas (hasta 50 diarios) y extracciones de sangre previos a la consulta del facultativo".

Además, "esta profesional ha tenido que asumir las labores del TCAE, porque no se ha dotado las consultas de este personal", pues "la semana pasada, por ejemplo, no hubo enfermera en el turno de tarde y la solución fue pasar a una TCAE al turno de tarde para realizar sus funciones propias y las correspondientes a la enfermera, con lo que por la mañana las personas usuarias no reciben la atención de la TCAE y por la tarde la de la enfermera".

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha lamentado que "esta situación es repetitiva" y que "no es la primera vez" que han requerido, "tanto a la Dirección de Enfermería, como a la Dirección-Gerencia la cobertura al 100% del personal de este servicio", llegando a reconocer desde la Dirección de Enfermería "que no disponen de personal suficiente para poder cubrir las ausencias de profesionales por vacaciones, licencias y otros permisos reglamentarios, puesto que, según afirman, no se permiten desde la Consejería de Salud estas coberturas al 100%".

Para CCOO, "la no cobertura del personal del Reina Sofía obedece a la política de recortes sanitarios y reducción de profesionales de la sanidad pública implantada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, dando como resultado el incremento de las listas de espera de especialistas y el empeoramiento de la salud de la ciudadanía, propiciándose así que las personas que no pueden permitírselo tengan que emplear sus recursos económicos para contratar un seguro privado".