CCOO critica que el Hospital Reina Sofía de Córdoba tiene 26 bajas de personal celador sin cubrir

CÓRDOBA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha criticado este miércoles que, "de los 56 puestos de la categoría de celador solo se están cubriendo 30, ya que hay 26 bajas por incapacidad laboral porque, según la Dirección del centro hospitalario, los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no les autoriza su cobertura".

Además, según ha informado el sindicato en una nota, "a estas bajas sin cubrir hay que sumar todos los días que el personal celador solicita por permisos reglamentarios y que tampoco se cubren", lo que "está generando una situación de sobrecarga laboral y malestar generalizado, al tener que atender tareas de otros compañeros y cambios continuos en la asignación de servicios o en los turnos de trabajo, por no mencionar directrices de cargos intermedios impropias en situaciones como la que están viviendo de alta de personal y sobre carga laboral".

Para el responsable de la Sección Sindical de CCOO en el Reina Sofía, José Antonio López, "es inadmisible que la plantilla se vea mermada en 26 profesionales y que tampoco se cubran los días de permisos reglamentarios, y además, tengan que sufrir la pésima organización desde recursos humanos o las inoportunas directrices de determinados cargos intermedios".

Además, ha señalado que, "tras la pandemia, se han ido reduciendo todos los contratos, llegando al punto en el que un celador tiene que atender varios servicios a la vez, lo que produce una sobrecarga laboral y un retraso en los procesos del hospital y supone una mala gestión y mala asistencia sanitaria".

CCOO añade que a esta falta de personal celador "se suman los inconvenientes surgidos con la entrada de la nueva empresa de ambulancias en Córdoba, puesto que han introducido cambios, siendo el personal de la empresa externa, que trae a un paciente desde su domicilio o desde otro centro sanitario, el que debe subir al paciente hasta la habitación o servicio al que esté destinado, lo que ha provocado que se haya reducido la plantilla de celadores del Reina Sofía que venían realizando dicha labor".

De esta forma, "lo que antes hacía un trabajador público, ahora lo hace uno de una empresa privada", fruto de "la privatización de la sanidad que promueven nuestros gestores sanitarios del Reina Sofía, con directrices desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía", según ha lamentado José Antonio López.

Por último, el sindicalista ha avisado que, "si no se reconduce la decisión de la Dirección del Reina Sofía de no cubrir las bajas ni sustituir al personal que coja algún permiso retribuido durante las próximas fechas navideñas", el sindicato "no dudará en convocar movilizaciones".