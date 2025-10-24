CCOO-A critica el inicio de la privatización de Faisem por parte de la Junta de Andalucía

Archivo - Imágenes de la caravana sindical. A 10 de septiembre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha calificado como "muy grave" la decisión de la Junta de Andalucía y de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) de licitar plazas de atención residencial para personas con trastorno mental "grave" a una entidad privada.

Esta organización sindical ha indicado en nota que se trata del inicio de la "privatización" de esta Fundación y, por tanto, el "retroceso" de servicios públicos que están destinados a uno de los colectivos más "vulnerables" de todos los que se atienden en las áreas de salud mental.

Por otro lado, CCOO-A ha criticado que esta nueva maniobra del Gobierno andaluz "pone en jaque" el futuro de Faisem, una Fundación con más de 30 años de funcionamiento que representa "un modelo de éxito" en la atención a las personas con trastorno mental "grave".

Sin embargo, según CCOO-A, en la última década la Junta "ha asfixiado" económicamente la "posibilidad" de crecimiento en el número de plazas públicas que den respuesta a las necesidades de la población usuaria de los servicios de salud mental, concretamente la atención residencial y la recuperación e integración tras graves crisis.

El presidente del comité intercentros de Faisem y delegado de CCOO, Joaquín Valderrama, ha aseverado que "paradójicamente, la Junta sí ha conseguido sacar presupuestos para concertar plazas con entidades privadas".

Por otro lado, desde CCOO-A han indicado que "a la vez que se impide el crecimiento de Faisem", con la apertura de nuevos recursos y la "reclasificación" profesional de la plantilla que responda a las funciones de integración social que desarrolla, la Junta, a través de la Gerencia de la Fundación, "transforma la atención de las personas con trastorno mental grave en un negocio para empresa privadas".

Además, Valderrama ha asegurado que "están replicando un modelo, el de Madrid", de donde proviene la empresa adjudicataria, que ha demostrado ser "más costoso e ineficaz" y donde los datos indican que los ingresos hospitalarios en unidades de agudos y hospitalizaciones de la larga duración en salud mental están "muy por encima de lo que ocurre con el modelo público que tiene Andalucía y que quieren abocar a su desaparición".

Por tanto, la FSS-CCOO-A ha reivindicado el modelo "público" con la integración de Faisem en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) frente a un modelo "privatizador" que, a su juicio, aumentará las "diferencias" en la población, generando ciudadanos o pacientes "de primera y de segunda".

Valderrama ha finalizado indicando que "esta situación ya es grave en la población en general y lo es aún más cuando hablamos de un sector que está estigmatizado y olvidado".