CCOO critica que la Junta "ha pasado de aplaudir y poner estatuas" a los sanitarios a "vapulear sus derechos"

[Paquete Informativo]: Aviso De Ccoo A Al Gobierno Andaluz: No Se Trata De Salvar La Navidad; Se Trata De Salvar La Sanidad Para Seguir Salvando Vidas - CCOO ANDALUCÍA

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato, Humberto Muñoz, han analizado este miércoles la situación en la que se encuentra la sanidad andaluza y han criticado con dureza la orden aprobada "con nocturnidad y alevosía" por el Ejecutivo andaluz "que arrolla y vapulea los derechos laborales del personal del sistema andaluz de salud en lugar de presentar medidas positivas como se está haciendo en otras comunidades autónomas".

"Se ha pasado de aplaudir y poner estatuas en los pueblos al personal de la sanidad a vapulear sus derechos impidiendo por ejemplo, los descansos entre jornadas", han añadido, según un comunicado, para recordar que motivo de esa orden serán las movilizaciones que tendrán lugar a partir de este jueves 12 de noviembre y que se repetirán los martes y jueves en centros de salud y hospitales andaluces, "hasta que vuelva al cajón y se trabaje de manera dialogada en un nuevo documento que dé respuesta a las necesidades de Andalucía y de los profesionales de la necesidad andaluza", ha explicado López.

Ambos dirigentes han reseñado que "CCOO, como siempre, muestra su disposición a colaborar y tiende la mano al Gobierno, pero no vamos a consentir que se hagan chapuzas y que se siga actuando al calor de la improvisación y con esta falta de rigor y de previsión por parte del Ejecutivo andaluz".

"NO SE TRATA DE SALVAR LA NAVIDAD SINO DE SALVAR LA SANIDAD"

En lo que respecta a las medidas de restricción aprobadas en Andalucía para contener la pandemia, la secretaria general de CCOO-A ha sido muy clara en el aviso al Gobierno andaluz, "no se trata de salvar la Navidad; se trata de salvar la sanidad para seguir salvando vidas. De lo contrario, estaremos anteponiendo la economía a la salud".

El sindicato se muestra partidario en este sentido de que dichas medidas se lleven a cabo pero advierte, por un lado, "que tienen que ir acompañadas de medidas complementarias con ayudas que favorezcan la liquidez y no dejen en la estacada al último eslabón que son los trabajadores", y por otro, que dichas limitaciones "no serán eficaces mientras no se aumenten los rastreadores, se refuercen servicios como el 112, se aumenten las plantillas en centros de atención primaria y hospitales y se determinen y ejecuten protocolos de prevención en las empresas".

Según los datos recogidos en el informe de CCOO-A, el sistema sanitario andaluz ha sufrido "un recorte de un 35'3%, pasando de una inversión de 44,7 millones de euros en 2007 a 28 millones en 2018". Además, en atención primaria "la pérdida ha sido de dos puntos, con 35 millones de euros menos mientras que el gasto por habitante ha bajado un 4% y el gasto por habitante protegido está en diez puntos por debajo de la media de España". "La pandemia ha sacado a la luz las deficiencias del sistema motivado por los recortes que ha sufrido este sector esencial", ha apuntado López.

Por su parte Muñoz, ha recordado que en 2018 el sindicato ya puso a disposición del Ejecutivo andaluz un documento con 150 propuestas para mejorar e impulsar la atención primaria "de las que muy pocas se han tenido en cuenta ya que la dinámica ha sido darle de lado a ese primer nivel asistencial".

CONCENTRACIONES

En cuanto a las concentraciones contra esta orden de la Junta, que comienzan este jueves, en Almería tendrá lugar en Centro Periférico de Especialidades Bola Azul a las 11,00 horas; en Cádiz, en el Hospital Puerta del Mar a las 12,00; en Córdoba, en el Centre de Alta Resolución y Especialidades (CARE) Carlos Castilla del Pino a las 11,00; y en Granada, en Distrito Granada Metropolitano a las 11,30 horas.

Por su parte, en Huelva la protesta se celebrará en el Centro de Salud Los Rosales a las 12,00, a la misma hora que en Jaén, en esta ocasión, en el Centro de Salud Linares B. Ya en Málaga, será en Distrito Sanitario Málaga a las 10,30 horas y en Sevilla, a mediodía en el Centro de Salud María Fuensanta Pérez Quirós.