Archivo - Imagen de archivo de la sede de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía ha criticado la disminución "sustancial" en el presupuesto del Gobierno andaluz destinado a la agencia. Según los datos publicados, ha habido una caída en un 1,95% (-2.466.308 euros), que sitúa el total en 123.728.190 euros para 2027, "que no responde a una bajada lineal fortuita, sino a una reestructuración instrumental profunda".

Según ha informado CCOO en una nota, "el factor clave es la segregación de competencias y la transferencia de efectivos hacia la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (Agencia EMA), impulsada mediante el Decreto-ley 5/2026, pero no es el único".

En ese sentido, el sindicato ha señalado que el Gobierno andaluz ha redefinido el rol de Amaya, "despojándola formalmente de las funciones operativas vinculadas a emergencias, extinción y protección civil" para acotar su objeto social al medio ambiente, la biodiversidad y los recursos hídricos, "pero esto por sí sólo no justifica la bajada de presupuestos".

De esta manera, el análisis comparativo de las plantillas refleja un recorte neto de 152 plazas, reduciendo la plantilla de 1.547 a 1.395 efectivos. Según datos aportados por el sindicato, en 2026 han sido subrogadas a EMA 58 personas de personal laboral propio de Amaya, destinadas a reforzar los servicios horizontales imprescindibles para el funcionamiento del operativo Infoc, si bien la reducción, en número de efectivos reflejados en los presupuestos, es muy superior a esos 58 laborales de Amaya.

Igualmente, CCOO ha explicado que la totalidad de las bajas afectan, principalmente a unidades clave como Espacios Naturales Protegidos, Gestión de Biodiversidad y Geodiversidad. En los soportes de los Servicios Horizontales deja un saldo neto de destrucción de empleo estructural en el seno de Amaya.

El principal impacto que sufre la agencia con esta reducción de personal entre los dos ejercicios es el adelgazamiento de los departamentos corporativos, de contratación y de recursos humanos, que destruye la masa crítica de gestión necesaria. "Esto se traduce en una pérdida drástica de agilidad en la tramitación de bolsas de empleo temporal, resolución de incidencias laborales y gestión de personal, provocando una sobrecarga insostenible sobre el personal restante que debe asumir idéntico volumen de actividad corporativa".

Pero, "también tiene afección a coordinación de seguridad y salud, proyectos y obras, gestión de espacios naturales y biodiversidad", ha argumentado el sindicato.

Ante esa situación, CCOO-A ha exigido a la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente "garantías absolutas de mantenimiento del empleo fijo y de los derechos laborales consolidados de toda la plantilla afectada tanto por la subrogación a la EMA como por los recortes estructurales en Amaya".

Como ha reseñado el sindicato "la creación de nuevos entes no puede servir de coartada para amortizar plazas ni para precarizar las condiciones de trabajo en el sector público andaluz", por lo que ha exigido que el presupuesto del Gobierno de la Junta recoja la necesidad de un refuerzo inmediato de las áreas de personal "para evitar el colapso administrativo y la paralización de la contratación temporal de refuerzo en campañas críticas".

Por último, CCOO ha exigido el cumplimiento del compromiso con la representación sindical del Consejero de Presidencia, que hasta no hace tanto también era gestor de Amaya, de darle continuidad de la actividad de la agencia y mejorar las condiciones laborales de la plantilla con la implementación de un complemento de carrera profesional.