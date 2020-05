CCOO y CSIF rechazan el plan de apertura de centros y dicen que directores "no son técnicos en prevención de riesgos"

CCOO advierte que "no respetar" la Ley de Prevención de Riesgos Laborales "puede tener responsabilidades incluso penales"

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF y CCOO rechazan el contenido de las instrucciones que la Consejería de Educación y Deporte mandó este miércoles a los centros escolares para su apertura el 18 de mayo para la escolarización y tareas administrativas por "no ser claro en muchos aspectos y no incluir el Acuerdo General de la Función Pública", toda vez que aseguran que los docentes y equipos directivos "no son técnicos en prevención de riesgos laborales" y que la Administración debe "dar un paso al frente y asumir su responsabilidad".

La presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, considera, en declaraciones a Europa Press, que "es un despropósito que se deje en mano de los equipos directivos la carga mayoritaria de tener que dotar y equipar a los centros para su apertura el próximo día 18", toda vez que critica que la Administración educativa "no ha asumido la responsabilidad que debe tener en este tema, que es proporcionar los equipos de protección individual a todo el personal que se incorpore el lunes así como pantallas en los puntos de atención al público".

Además, explica que se ha comunicado a los centros que pueden recoger en las delegaciones territoriales "una mínima dotación de materiales, que consiste en gel desinfectante así como mascarillas", por lo que, a su juicio, "queda en evidencia la falta de previsión y la falta de planificación adecuada por parte de la Consejería, así como la falta de consideración hacia los equipos directivos".

"Muchos se preguntan si además de ser técnicos en prevención de riesgos laborales son también ahora repartidores, en tanto en cuanto han recibido una comunicación interna en la que se informa que pueden dirigirse a la delegaciones territoriales a recoger esa pequeña de tracción de material", ironiza García, que incide en que la Administración educativa "debe asumir todas las responsabilidades en la dotación de materiales de tipo técnico de protección a los centros".

El Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, "denuncia que estas instrucciones no respetan el Acuerdo de la Mesa General, de obligado cumplimiento también para Educación, al no incluir, entre otras cuestiones, la realización de test al personal que esté en contacto con el público y no respetar la incorporación de un máximo del 30% del personal de administración y servicios".

CCOO CRITICA QUE "SE PRETENDAN APLICAR EN TODA ANDALUCÍA"

CCOO critica que se pretenda aplicar estas instrucciones en toda Andalucía "sin valorar la fase de desescalada en que se encuentre cada zona o provincia según evolucione la pandemia" y que "no se valore el trabajo telemático que está llevando a cabo el personal que debe incorporarse --dirección y secretaría de los centros--, que también es docente, al deber asistir a los centros para escolarizar, cuando podría hacerse 'on line' y tener que continuar con la formación telemática de sus escolares, forzándoles a superar unas jornadas de trabajo ya de por sí sobrepasadas".

Igualmente, Molina denuncia que Educación "no haya querido escuchar" a este sindicato, "pues de haber aceptado nuestras propuestas todo hubiera sido más sencillo, un ejemplo más de la falta de negociación que está demostrando la Junta de Andalucía, que pide el diálogo a Madrid mientras que la Administración andaluza no lo aplica". Del mismo modo, lamenta que "no se defina" el procedimiento de retirada de material en los centros educativos, siendo este un hecho que "está provocando mucha incertidumbre entre el personal docente y que puede provocar muchas irregularidades".

"MUCHOS CENTROS NO ENCUENTRAN EL MATERIAL HIGIÉNICO NECESARIO"

Según CCOO, estas instrucciones "no aseguran" la disponibilidad de mamparas y EPIS para todo el personal, tanto docente como de administración y servicios, y denuncia que numerosos centros educativos han contactado con el sindicato al "no encontrar el materia higiénico sanitario necesario para abrir el próximo lunes", un material "que, sin menoscabo de que pueda ser también facilitado por Educación, debe correr a cargo de los gastos de funcionamiento de los centros". Y añade que las empresas suministradoras "ya han comunicado a diferentes centros que para este lunes será imposible su entrega, y el material que debiese llegar desde Educación tampoco está aún disponible".

CCOO, recuerda la imposibilidad de abrir los centros "si no están aseguradas las medidas de seguridad y salud como determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una cuestión que parece obviar la Administración Andaluza y que puede generar responsabilidades, incluso penales".

"EQUIPOS DIRECTIVOS DENUNCIAN PRESIONES"

Por último, desde CCOO se informa que "se está obligando" al personal de limpieza a iniciar sus tareas antes del 18 de mayo, y que hay centros educativos que "no cuentan con personal de limpieza ni conserjes que se incorporen el próximo lunes". Alerta que, incluso, hay equipos directivos que "denuncian presiones por parte de la Administración, antes incluso de disponer de las instrucciones finalmente publicadas".

El sindicato señala que también "es grave" la situación del personal de los centros concertados, "pues a pesar de que su salario es público, la patronal, según estas instrucciones, puede decidir con criterios propios el personal que debe incorporarse", así como la de las escuelas infantiles, ya que "son muchas las trabajadoras que nos han informado de que se las obliga a asistir a los centros para enseñar las instalaciones a las familias, actuaciones que requieren distanciamiento social y equipos de protección que deben garantizarse".

CCOO señala que "procederá a paralizar y forzar el cierre de los centros, según permite Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si no hay seguridad para la salud de los trabajadores, porque jugarse la salud no entra en la nómina", advierte Molina.