CCOO y CTA no firman el preacuerdo del convenio del aceite de la provincia de Córdoba

CÓRDOBA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y CTA han firmado sin acuerdo la propuesta de convenio del aceite alcanzada este viernes entre las patronales Acora y Asfaco y UGT. La negativa a aceptar el preacuerdo sobre el convenio se basa en que las patronales "se niegan a aceptar las propuestas de ambos sindicatos que entienden que son las mínimas que debe incluir el convenio para contar con su respaldo".

En este sentido y en un comunicado conjunto, los responsables del sector aceitero de CTA y CCOO han remarcado que "hoy se ha hecho un último esfuerzo por reducir al mínimo sus reivindicaciones, pero una vez más", las patronales "se han negado a incluirlas en la redacción del nuevo convenio y UGT tampoco las ha respaldado en la mesa de negociación".

Ambos sindicatos se marcaron "unas líneas rojas mínimas para firmar con acuerdo este convenio". En concreto, proponen que "se estipule que los contratos fijos-discontinúos no puedan hacerse a tiempo parcial, mientras que las patronales no quieren hacer tal precisión". Por otro lado, CCOO y CTA querían "separar los conceptos de turnicidad y nocturnidad, propuesta que tampoco se ha aceptado", y proponían que los "pluses se mantuvieran como están en el convenio aún vigente y no como lo han pactado patronales y UGT, que es por día efectivo de trabajo, lo que puede generar no pocos problemas de interpretación en el futuro".

Por otro lado, "patronales y UGT han aceptado aplicar las subidas salariales establecidas en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) pero la cláusula de revisión salarial la trasladan al término de la vigencia del convenio, y no anualmente como recoge el AENC", que es lo que CTA y CCOO han solicitado.

La única propuesta de CCOO y CTA que "han aceptado hoy es que los desplazamientos entre centros de trabajo sean considerados jornada efectiva de trabajo".

Ambos sindicatos han considerado que el preacuerdo alcanzado por UGT y las patronales es "un acuerdo de mínimos que básicamente se limita a actualizar la normativa laboral actual", por lo que entienden que "no va a ayudar a avanzar en la mejora de los derechos de las personas trabajadoras pero tampoco en hacer al sector menos precario y más competitivo".

CTA y CCOO esperan que, de aquí al 21 de julio, fecha prevista para la firma del convenio, "UGT y las patronales Acora y Asfaco hagan un ejercicio de responsabilidad para poder alcanzar un acuerdo que todas las partes puedan firmar", con el objetivo de "dar seguridad y estabilidad al sector en los próximos tres años, máxime teniendo en cuenta las difíciles circunstancias que vive el sector en la actualidad a causa de la sequía, el alza de precios o la guerra de Ucrania", entre otros.